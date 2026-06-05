▲『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』完全生産限定盤

Travis Japanが、8月26日（水）にリリースする映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のジャケット写真および、完全生産限定盤に封入されるグッズのビジュアルを公開した。

本作は、今年1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー＜Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers＞を映像化した作品。横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録するほか、各形態ごとに異なる特典映像を収録している。

▲『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』初回盤

▲『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』通常盤

今回、各形態のジャケット写真とあわせて、完全生産限定盤に封入されるグッズのビジュアルも公開された。グッズは、ツアー内で登場したキャラクター「トラベリー」と「TJ-07」（読み：ティージェイゼロセブン）をデザインしたトレカケースのキーホルダー。お気に入りのトレーディングカードを入れて持ち歩ける、ツアーの思い出を身近に感じられるアイテムとなっている。

▲ラバートレカケース

なお、映像本編に加え完全生産限定盤にはビジュアルコメンタリー、初回盤にはツアードキュメンタリー、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演のダイジェスト映像など、ここでしか見ることのできない貴重な映像を収録。ツアーの魅力を余すことなく堪能できる内容となっている。