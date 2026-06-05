最大9人乗り仕様に採用された独特レイアウト

ダイハツは2026年3月、公式ホームページで「グランマックス カーゴ」の現行モデルを2026年7月中旬で生産終了すると発表しました。

「グランマックス」のルーツは2007年にさかのぼります。もともとはインドネシア市場向けに開発された多目的バンで、耐久性や積載性を重視した設計が特徴でした。

【画像】超いいじゃーん！ これがダイハツ斬新「“9人乗り”スライドドアバン」の姿です！ 画像を見る！（10枚）

その後、日本ではトヨタ「タウンエース」や「ライトエース」として展開され、2020年からはダイハツブランドとしてグランマックス カーゴが販売されています。

さらに2024年秋には一度生産終了が告知されていましたが、安全性能の改良などを経て2025年6月に販売が再開されました。

この経緯からも、単なる廉価な商用車ではなく、一定の需要を持つモデルであったことが分かります。

ボディサイズは全長4045mm、全幅1655mmという比較的扱いやすい寸法に収められています。一方で全高は最大1930mmあり、室内空間は非常に広く確保されています。

さらに後席部分にはスライドドアを採用しているため、狭い場所でも荷物の積み降ろしがしやすく、日常業務での使い勝手にも優れています。

都市部の狭い道路でも扱いやすいサイズ感を維持しながら、大量の荷物を積める点は大きな魅力です。

特に配送や小規模事業では、車体が大きすぎると扱いづらく、逆に小さすぎると積載量が不足します。その点、グランマックスは絶妙なバランスを持ったモデルとして支持されてきました。

また、インドネシア市場では用途別に多彩な仕様が用意されていることでも知られています。

荷室を重視した「ブラインドバン」、荷台を備える「ピックアップ」、さらに多人数輸送向けの「ミニバス」など、働き方に合わせた展開が特徴です。

なかでもユニークなのが「グランマックス ミニバス」です。最大9人乗り仕様となっており、後部には横向きの補助席を配置する独特なレイアウトが採用されています。

日本では快適性や静粛性が重視される傾向がありますが、このモデルは徹底して輸送効率を優先した構造になっています。

外観デザインも非常に実直です。華美な装飾はほとんどなく、厚みのあるフロントバンパーや14インチホイールなど、実用性を意識した装備が中心です。

さらに最低地上高は日本仕様より15mm高く設定されており、舗装状態の悪い道路や冠水した路面への対応も考慮されています。

内装も同様に、豪華さより使いやすさを重視しています。収納スペースが細かく配置され、ドリンクホルダーなど日常業務で便利な装備も充実しています。

毎日長時間使うことを前提に設計されているため、派手ではないものの、実際に使い込むほど便利さを感じられるクルマです。

搭載されるエンジンは1.3リッターと1.5リッターの直列4気筒エンジンで、いずれも5速MTを採用しています。

特に1.5リッターモデルには電子パワーステアリングが装備され、狭い場所でも扱いやすい仕様となっています。

スポーツ性能を追求したモデルではありませんが、荷物や人を確実に運ぶという役割においては十分な性能を持っています。

価格面も大きな魅力です。インドネシアでは1億8040万ルピア（約161万円 ※2026年5月下旬時点）から2億3335万ルピア（約208万円）という価格帯で販売されています。

近年は新車価格の上昇が続いていますが、その中でも比較的導入しやすい価格を維持している点は大きな強みです。

ネット上でもさまざまな声が見られます。「こういうシンプルな商用車は今後ますます貴重になると思う」「小回りが利いて仕事で使いやすそう」「最近のクルマは高すぎるので価格が魅力」「海外仕様のミニバスが面白い」「横向きシートの発想が斬新すぎる」「人をたくさん運ぶことを優先した割り切りが逆に好き」「無骨さがいい」「実用車として完成度が高い」「この独特なシート配置は一度体験してみたい」といった意見もあり、“働くクルマ”として必要な性能を突き詰めたグランマックスは、独自の存在感を放ち続けそうです。