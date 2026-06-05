家事をしてくれるロボットはいつ来るのか。2026年、その答えはすでに出始めている。ノルウェー発のヒューマノイド「NEO」が米国家庭への出荷を開始し、「ヒューマノイド商用化元年」と呼ばれる時代が幕を開けた。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「家庭こそフィジカルAIの最後の、最も難しい現場だ。だがロボットが家事を担うことで、人間は現代で失ったものを取り戻すことができる」という――。

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■「月7.6万円」家事ロボットがついに誕生

「家事をしてくれるロボットがあったら、どんなにいいだろう」――共働き世帯、子育て世帯、介護を担う世帯、一人暮らしの高齢者世帯。日本で家事の負担を感じない人は、もはやほとんどいない。

2026年5月、私が出版した『フィジカルAIの衝撃』（朝日新聞出版）に寄せられる読者からの質問で、もっとも多いのがこれだ。

「で、家事をしてくれるロボットは、いつ家に来るんですか？」

答えから言おう。もう、米国の家庭には来ている。

ノルウェー発のロボティクス企業1X Technologiesが開発した家庭用ヒューマノイド「NEO」は、2026年第3四半期から米国・カナダ向けに優先出荷が始まる。価格は2万ドル（約300万円）の買い切り、または月額499ドル（約7.6万円）のサブスクリプション。身長167.6センチメートル、体重29.9キログラム、高密度ポリエステルとソフトな3Dラティスポリマー外装で覆われた、人間への接触安全性を最優先した「ソフトヒューマノイド」である。騒音は22デシベル――家庭用冷蔵庫と同等以下の静音性を実現している。

しかも、2026年は「ヒューマノイドの商用化元年」と呼ばれている。Figure AIの「Figure 03」は2026年後半に限定パートナーへ配備が始まり、テスラの「Optimus」は2027年末の消費者向け販売を目標としている。CES 2026では、中国・深圳に本社を置くスマートホーム企業SwitchBotが車輪駆動型の家庭用ヒューマノイド「onero H1」（目標価格9999ドル）を発表した。

そして、読者の皆様の真の関心はこうだろう。「で、日本の家には、いつ？」「自分の家に来るのは何から？」「それでも残る、人間の仕事は何か？」

本稿では、本書で示した構造に基づいて、この3つの問いに正面から答えたい。

■なんと「人間の遠隔操作」という事実

しかし、ここで多くの読者が知らない衝撃的な事実を提示したい。

2026年に出荷される1X「NEO」には、「Expert Mode（エキスパートモード）」という機能が実装されている。NEOが家庭内でタスク処理に詰まると、即座にシステムのSOS信号がクラウドを介して1X社のコントロールセンターへ送信される。すると、VRゴーグルを装着した人間の「プロの遠隔オペレーター」が、自宅の中をカメラ越しに見渡しながら、機体を遠隔操作して家事を完了させるのだ。

田中道昭『フィジカルAIの衝撃』（朝日新聞出版）

つまり、2万ドルを支払って「NEO」を家に置いた消費者は、実は「高価な遠隔操作アバター」を購入している側面がある。そして、この介入操作ログは、AIモデルの精度を高める「教師データ」として1X社へ還流され、次の自律動作アップデートに反映される。

これは、初期市場特有の構造的歪みである。消費者が多額の機体費用（2万ドル）と高額な月額費用（499ドル）を支払いながら、同時に実空間における「ロボット教育用のデータラベラー」としての役割を無自覚に引き受けている――という構造だ。

2026年時点における自律的な家事実行精度は、良好な実験環境下であっても30％から50％程度に留まると評価されている。本書で繰り返し論じたように、フィジカルAIは「現実世界の制約を前提とした総合産業」であり、家庭こそが最も難しい現場なのだ。

■「レゴ」と「猫」という最大の難関

だからこそ、家事ロボットは突然やって来ない。本書で論じたように、フィジカルAIは明確な順序で社会に浸透する。

工場→物流→介護→医療→家庭

なぜ、この順序なのか。答えは2つの鉄則にある。ROI（投資対効果）と安全性である。

工場には、24時間稼働する明確な需要がある。物流倉庫には、人手不足を埋める切迫したROIがある。介護施設には、人手不足25万人という社会的圧力がある。経済合理性と社会的必然性が、フィジカルAIを工場・物流・介護に先に向かわせる。

そして、家庭は最後である。なぜなら、家庭こそが最も難しい現場だからだ。

考えてみてほしい。工場は環境が固定されている。同じ動作の繰り返しが許される。物流倉庫も、運搬対象が箱に統一されている。介護施設も、業務フローが標準化されている。

しかし、家庭は違う。子供がいる。ペットがいる。家具配置が頻繁に変わる。床にレゴが散らかっている。階段がある。猫が突然飛び出してくる。子供が泣いている。――フィジカルAIが直面する制約条件が、家庭では工場の10倍も20倍も多い。

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■幼児やペット、家具の損害リスクも…

CES 2026で実演されたSwitchBot onero H1のデモは、この現実を象徴している。ソファーから1枚の衣服を認識し、掴み、洗濯機へ投入する一連の動作に「まる2分」を要したと報じられた。家事代行として実用的な速度を達成するには、さらなる半導体の省電力・高速化、そして視覚と行動を統合したAIモデル（VLA：Vision-Language-Action）の最適化が不可欠である。

テスラOptimusのコスト構造も、家庭普及の壁を物語る。Gen 3の推定製造コストは1台5万〜10万ドル、うち精密マニピュレーションを担う「Gen 3ハンド」だけで3万〜8万ドルを占めると業界では試算されている。この極めて高価な精密機械が、家庭内での小さな段差や敷居で転倒した場合、機体破損だけでなく、近くにいる幼児やペット、高価な家具への物理的責任リスクが発生する。安全基準の認証や法規制をクリアすることは、工場内導入よりも遥かに困難である。

■そもそも「人型」でなければならないのか？

ここで、もう一つの疑問が浮かぶはずだ。「なぜ、家庭用ロボットは『人型』なのか？」と。

ルンバのような円盤形でも、ロボットアームだけでも、十分に家事はできるはずだ。なぜ、わざわざ2本足で歩く人型を作るのか？

本書で私は、「なぜヒューマノイドは人型でなければならないか」を一章を割いて論じた。答えは、フィジカルAIの根本構造にある。

家の中の道具は、すべて人間の身体寸法を前提に設計されている。

ドアノブの高さ、階段の段差、洗濯機の扉、食器棚の引き出し、冷蔵庫の取手――これらはすべて、人間が使うことを想定して作られている。だから、人型ロボットだけが、家のインフラを一切変更せずに、そのまま家事ができる。

これが、テスラOptimus、Figure 03、1X NEO――世界のヒューマノイド開発企業が、揃って「人型」を選んだ理由である。「強い」「速い」「賢い」ロボットを作るためではない。家のインフラに、人間の代わりに入れる形を作るためだ。

私は本書で、これを「CapExゼロのシステム互換性」と呼んだ。家庭側の物理環境を変えずに、ロボットの方が家に合わせる――これが、家庭フィジカルAIの設計思想である。

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ただし、SwitchBot onero H1のように、あえて2足歩行を排除し「車輪駆動ベース」を選択する設計思想も登場している。家事の自動化を最も効率的かつ安価に実現するための現実主義的なアプローチであり、2足歩行の高コスト・安全リスクを回避しながら、家庭に入る「現実解」として注目されている。

■洗濯、ゴミ出し…最初に置き換わる「5つの家事」

では、フィジカルAIが日本の家庭に入るとき、最初に置き換わるのは何か。本書で論じた「大地・OS・身体」の三層構造に基づいて、5つの仕事を予測したい。

第1に、洗濯物運搬。

洗濯機から乾燥機への移動、乾燥後の取り出し、各部屋への運搬――これらは「動かす」だけで完結し、繊細な「触れる」判断がほとんど必要ない。本書の身体層分解で言えば、「動かす（筋肉）」だけで成立する仕事である。だから、最初に来る。

第2に、ゴミ出し。

ゴミ袋を持って玄関を出る、所定の収集場所に置く――これも完全閉鎖された容器の移動なので、対象物の状態判断が不要だ。認識の負荷が低い。だから2番目に来る。

第3に、買い物搬送。

スーパーから家まで荷物を運ぶ、冷蔵庫に入れる――これも「動かす」が中心である。商品の判別は事前に学習可能、運搬経路も日常的に固定されている。

第4に、食器下げ。

食事後の食器を下げる、流しに運ぶ――これは段階的な「精密化」が必要だが、食器という形状の限定された対象なので比較的早い段階で実装される。

第5に、見守り。

高齢の親や子供の安全を、カメラとセンサーで監視する――これは直接接触が不要で、本書の「見る（五感）」層だけで完結する。だから接触リスクがゼロで、医療・介護ロボットの蓄積を直接転用できる。

■先陣を切るのは日本発スタートアップ

注目してほしいのは、これら5つの共通点である。「身体能力」ではなく「移動能力」が問われている。重量物を持ち上げる怪力ではなく、家の中を安全に移動し、対象を運ぶ能力――ここが、本書で示した「身体層の入口」、すなわち家庭フィジカルAIの最初の戦場である。

実は、これは介護現場でも同じ構造である。介護ヒューマノイド「Ena」（東京拠点のスタートアップEnactic社）が最初に担うのも、洗濯、下膳、備品補充、配膳補助――いずれも「移動能力」の仕事だ。家庭と介護は、本書の構造命題で見事に接続する。

そして、このEnacticは、世界のフィジカルAI研究を支えるオープンソースプラットフォーム「OpenArm」も提供している。双腕一式6500ドル（直販5000ドル）という破格の価格で、世界中の大学・研究機関にフィジカルAI研究のインフラを民主化しているのだ。日本発のスタートアップが、世界のフィジカルAI開発の底上げを担っている――これも、本書で論じた「日本のフィジカルAI構造的優位」のひとつの現れである。

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■共感だけは、ロボットに渡せない

しかし、本稿で読者の皆様にもっとも伝えたいのは、こちらだ。

フィジカルAIが家庭にどれだけ入っても、最後まで人間にしか担えない仕事がある。本書で私は、フィジカルAIの究極の意義を「人間が人間にしかできない仕事に集中できる環境を作ること」だと論じた。その「人間にしかできない仕事」とは、家庭において具体的に何か。

私はその5つを、こう考える。

第1に、共感。

子供が学校で嫌なことがあって泣いている。配偶者が仕事で落ち込んで帰ってきた。年老いた親が昔の話を繰り返す。こうした瞬間に、ロボットは「分かったふり」はできても、本当の意味で共感はできない。共感とは、相手の人生を自分の人生として感じる能力だからだ。

第2に、教育。

子供に何を教え、何を諭し、どんな価値観を伝えるか――これは家族の根本的な意思決定である。ロボットは正確な情報を提供できても、「どう生きるか」を子供に伝えることはできない。

■「人間しかできないこと」に集中できるようになる

第3に、責任。

子供が事故に遭ったとき、配偶者が病気になったとき、親が認知症になったとき――最終的な責任を引き受けるのは、家族である。ロボットは決定を支援できるが、責任を引き受けることはできない。

第4に、愛情。

「あなたを愛している」と言葉でロボットが伝えることは技術的に可能だ。しかし、それが愛情として相手に届くかは別の問題である。愛情とは、相手と過ごした時間、共有した記憶、無条件の受容――これらの総体である。ロボットがどれだけ高性能になっても、人間が人間に向ける愛情を代替することはできない。

第5に、意思決定。

家族の進路、住む場所、お金の使い方、人生の選択――これらは家族が話し合って決める。ロボットは情報を提供できても、最終的な意思決定は人間に残る。

本書で論じた中核命題が、ここに結晶する。フィジカルAIは「人間を置き換える」のではない。「人間が人間にしかできない仕事に集中できる環境を作る」――これがフィジカルAIの真の意味なのだ。

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■10年後、もし家にロボットがいたら

2035年、東京近郊の共働き家庭の朝を想像してほしい。理想化された未来予想図ではない。リアルな日常の話である。

午前6時30分、母親（42歳、IT企業勤務）はまだ寝ている。前夜、子供の中間試験対策につき合って深夜まで起きていたからだ。一方、人型ロボットは静かに動き出している。乾燥機から洗濯物を取り出して畳み、家族のクローゼットに分類して運ぶ。玄関のゴミを集荷場所に出す。

7時、父親（45歳、金融機関勤務）が起きてくる。彼は前日、上司との対立で疲労が極限に達している。キッチンには、ロボットが用意したコーヒーがある。父親は無言でカップを手に取る。

7時15分、中学3年生の長男が起きてくる。スマホを片手に、ヘッドフォンを耳から外さない。父親が「おはよう」と声をかけても、生返事だけ。反抗期である。ロボットは、長男の朝食（昨夜のうちに長男がアプリで指定したメニュー）をテーブルに並べる。

7時30分、母親が起きてくる。「ごめん、寝坊した」。父親は「子供のことばかりで、自分の体調を考えてない」と短く言う。母親の表情が一瞬曇る。小さな夫婦の摩擦である。ロボットは、その間も淡々と食卓のセッティングを続ける。

■摩擦は消えない。でも「話し合う時間」はできる

8時、家族がそれぞれ家を出る。ロボットは、2階に住む祖母（78歳、軽度認知症）の朝食を運ぶ。祖母は「今日は何曜日だっけ？」と5回目の同じ質問をする。ロボットは正確に答えるが、それで祖母の不安が解消されるわけではない。祖母が本当に必要としているのは、答えではなく、誰かが横にいることだからだ。

夜、家族の食卓。父親は今日の上司との衝突について話す。母親は長男の進路について悩みを打ち明ける。長男は珍しくスマホを置いて、両親の会話に加わる。家族の食卓には、まだ未解決の問題が山積みだ。夫婦の摩擦、子供の反抗期、祖母の認知症の進行――それらは、ロボットが入っても消えない。

しかし、決定的に変わったことがある。家族が、家族として向き合う時間を取り戻したのだ。皿洗い、洗濯、買い物、ゴミ出し――これらをロボットが担うことで、家族は、家族の問題を話し合う時間を取り戻した。摩擦も葛藤もすべて含めて、家族が家族であるための時間を取り戻したのだ。

これが、2035年の日本の家庭の、リアルな姿である。

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■家族と向き合う時間を取り戻せ

本書で私が描いた未来は、ロボットが家族の代わりになる世界ではない。

ロボットが家事を担うことで、家族が、もう一度、家族として向き合える時間を取り戻す世界である。摩擦も葛藤も含めて、家族の問題を家族で解決できる時間を取り戻すこと――これが『フィジカルAIの衝撃』が家庭にもたらす本当の価値だ。

共働きの夫婦が、家事に追われずに、夫婦の会話を取り戻せる。介護を担う子世代が、親の身体的世話に追われずに、親との時間を取り戻せる。一人暮らしの高齢者が、買い物や洗濯の不安なく、人とのつながりを取り戻せる。

人生は、ロボットが入っても楽にならない。夫婦の摩擦は消えない。子供の反抗期は来る。親の介護は終わらない。しかし、それらに向き合う時間は取り戻せる。本書で論じた「人間が人間にしかできない仕事に集中できる環境」とは、まさにこのことだ。

そして、極めて逆説的な未来がここにある。家庭が完全に最適化された機械に囲まれるからこそ、傷つきやすく非合理的な「生身の他者」と交わす生の言葉の価値が、極限まで高まる――これが、高度に技術化された2035年の日本社会における、人間回帰の姿である。

2035年――あなたの家のリビングで、ロボットが洗濯物を畳んでいるかもしれない。しかし、そのとき、あなたが子供と交わす会話、配偶者と分かち合う食卓の葛藤、年老いた親に向ける優しい眼差し――これらはすべて、あなた自身のものである。

家事をするロボットは、いつ来るのか。答えは、もうそこまで来ている。だが、本当に問うべきは、「そのとき、あなたは家族と何をするのか」である。

私が『フィジカルAIの衝撃』で描いた未来は、すでに始まっている。

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田中 道昭（たなか・みちあき）

日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント

専門は企業・産業・技術・金融・経済・国際関係等の戦略分析。日米欧の金融機関にも長年勤務。主な著作に『GAFA×BATH』『2025年のデジタル資本主義』など。シカゴ大学MBA。テレビ東京WBSコメンテーター。テレビ朝日ワイドスクランブル月曜レギュラーコメンテーター。公正取引委員会独禁法懇話会メンバーなども兼務している。

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（日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント 田中 道昭）