7月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）「ファーストクライ 母子救命救急班」。

本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。

主演の比嘉愛未、産婦人科専攻医役の松島聡に続き、セレブ病院のコンシェルジュ・成宮忍（なりみや・しのぶ）役として前田敦子の出演が決定！

ドラマや映画、舞台など幅広く活躍し、俳優として確かな存在感を放っている前田。日本テレビ系連続ドラマへのレギュラー出演は、2024年放送の「厨房のありす」以来2年ぶり。本作で前田が演じる成宮は、日本有数のセレブ病院・聖フィオナ病院のコンシェルジュ。丁寧で柔らかな物腰だが、その言葉には相手を見透かしたような鋭さがある。仕事ぶりは完璧で隙がない一方、私生活は謎に包まれており、どこかミステリアスな雰囲気を漂わせているキャラクターだ。

院長の特命により母子救命救急班に加わった成宮は、自身の持つソーシャルワーカーの資格を生かし、産婦人科医の光井明希（比嘉愛未）や専攻医・永坂海斗（松島聡）と共に、様々な事情を抱えた妊婦と向き合っていく。

数々の作品でキーパーソンを演じてきた前田が、名探偵さながらの洞察力を持つコンシェルジュをどのように演じるのか。医療行為とは異なるアプローチで命の現場を支える成宮の活躍にも注目だ。

前田敦子 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/firstcry/articles/54933hiz9toghffw2lhu.html

さらに、個性豊かな母子救命救急班のキャスト陣も近日発表予定。

＜イントロダクション＞

その産声（ファーストクライ）が響くまで、私たちは諦めない。

少子化、医師不足、地方で相次ぐ産科の閉院――。

令和の今、母子の命を守る“お産の現場”がかつてない危機にさらされている。

ハイリスク妊婦の分娩を担う周産期母子医療センターでさえ、緊急搬送の受け入れに限界があるという現実。

そんな中、都内の一等地にそびえる日本屈指のセレブ病院で、院長の特命により、“あるチーム”が秘密裏に結成される。

――その名は、母子救命救急班。

彼らの使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。

チームの要となるのは、卓越したスキルを持つ産婦人科医・光井明希。

彼女は片耳に難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの産声を聞くことに執着する、叩き上げのスペシャリスト。

果たして、光井率いるチームは、零れ落ちようとする命を救う“最後の砦”となれるのか……!?

華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く母子救命救急班の奮闘を描く、メディカル・エンターテインメント！

＜番組概要＞

脚本：浜田秀哉

音楽：菅野祐悟

演出：大谷太郎 上田迅（ザ・ワークス）

チーフプロデューサー：松本京子

シニアプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：森有紗

山田勇人 遠藤光貴 大垣一穂（ザ・ワークス）

制作協力： ザ・ワークス

製作著作： 日本テレビ

ホームページ：https://www.ntv.co.jp/firstcry/

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推奨ハッシュタグ：#ファーストクライ

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