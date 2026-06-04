「無」から一変する猫の表情七変化！コロコロ変わる顔に「思わず笑ってしまった」
【画像を見る】香箱座りの隙間に指を入れると…表情一変！スイッチONの猫の顔
猫は普段マイペースなのに、ときどき見せてくれる愛くるしい表情とのギャップがたまらないですよね。
ccchisa76さんの愛猫くうちゃんの表情七変化を紹介している動画に、「思わず笑ってしまいました」「表情がコロコロ変わってかわいすぎ！」と2.9万いいねが集まっています。
体を丸めて座り、リラックスしているくうちゃん。
前足の隙間に飼い主さんが手を入れると…。
ついさっきまでの無表情とのギャップがすごいです。
他にも、遊んでいるときや眠っているとき、マッサージされているときなど、くうちゃんがコロコロと表情を変える姿が投稿されています。
気合いを入れてキャットタワーを登ったあとは、まん丸な目が寄り目に。
くうちゃんは夢中になると寄り目になるそうです。
キャットウォークで遊び疲れたら、今度は半目状態でウトウト。
力の抜けた表情から、たっぷり遊んだ様子が伝わってきます。
飼い主さんがお腹をなでると、脱力して体をそらせ、ウットリした表情に。
眠たいときには、「ほっといてほしい」のオーラを出しつつ自分の世界に入ります。
なんだか人間みたいですね。
飼い主さんがほっぺをマッサージすると、「ニッコリ」と笑っているかのような表情を見せます。
さらに耳つぼを刺激すると、白目をむき出しにして昇天したかのような表情！
気持ちがいいのでしょうね。
■大反響の感想を投稿主のccchisa76さんにインタビューしました！
―いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
多くの方にくうちゃんの可愛さが伝わって嬉しいです！
―バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
バズった反応ではなく動画を見たパートナーの反応ですが、耳ツボマッサージで昇天した顔を見て爆笑していました！
―印象的なコメントや反響があれば教えてください！
くうちゃんは庭に現れた元野良猫です。野良猫時代は鋭い目つきで、近づくと威嚇していました。
保護当時からくうちゃんを見守ってくださっているフォロワーさんから、「どんどん目つきが優しくなって、可愛く、そして時には面白く変わっていくね！」と言っていただけるのが嬉しいです。
―くうちゃんは、どんな性格のネコちゃんですか？
驚くほど社交的で、家猫になってから5匹の先住猫と次々に打ち解けていきました。
―最近のネコちゃんたちの様子や面白かったエピソードを教えてください。
我が家にある猫遊具は全てパートナーの手作りで、新しい遊び場を作るたび猫たちはワクワクしています。色々な遊び場がある中でも、くうちゃんは「登り棒（キャットタワー）」が大好きで、最近は毎日のようにお兄ちゃんたちと登り棒競争しています。その姿が可愛くてたまりません！
―レタスクラブの読者に一言お願いします！
くうちゃんは、保護してから家での生活に慣れてくるにつれて、表情がやわらかく変わってきました。優しく可愛らしいくうちゃんの表情を、これからも見守っていただけたら幸いです。
■くうちゃんと他の猫との暮らし
ccchisa76さんのお家には、他の猫も暮らしています。元は野良猫だったくうちゃんも、今ではすっかり家族の一員としてなじんでいるようです。
先輩猫がくうちゃんの頭に右前足をぽんと乗せると、やんちゃでいたずら好きなくうちゃんがおとなしくなりました。
お兄ちゃん猫にはかなわないようですね。
DIYで作った猫専用アスレチックランドでは、キャットタワーを登ったり、らせん階段の遊具でくるくると回ったり、思い思いに楽しんでいる様子。
遊び疲れたら、おのおの休憩したりなど、それぞれの猫が好きなように過ごしています。
猫たちの暮らし、楽しそうですね。
元野良猫だというくうちゃん。当時は鋭い目つきだったのが、今やコロコロ変わる表情の七変化で私たちを楽しませてくれています。投稿主さんや先輩猫たちに囲まれて、のびのびと暮らしているからこそ、見せてくれる表情かもしれませんね。
文＝小田 明子