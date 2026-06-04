「日本は新型軍国主義国家になる」軍事超大国・中国の習近平が展開する「高市批判」とトランプの「高市擁護」の深層

5月末にシンガポールで開催された「アジア安全保障会議（シャングリラ・ダイアローグ）」で、ピート・ヘグセス米国防長官と小泉進次郎防衛相が会談した。防衛力をより拡充させる日本側の方針を米国側がすんなり支持したという。

それより前に行われた米中首脳会談では、習近平国家主席がドナルド・トランプ米大統領に高市早苗首相に対する批判を伝えたことが明らかになっている。

前編記事『日本は本当に大丈夫か…トランプすら心配してしまう中国・習近平指導部の「強烈な高市批判」』より続く。

繰り返し非難

米中首脳会談後、筆者が注目した記事は2つあった。まずは読売新聞（5月24日付朝刊）1面トップ記事の見出し「米中会談時、トランプ氏 首相を擁護―『日中』議題 習氏、名指し非難」からも分かるように、米中首脳会談時に習主席は口角下げて高市早苗首相に対する非難を繰り返したという。

同紙冒頭はこう書いている。〈習氏は14日の会談で、首相と台湾の頼清徳総統の2人を名指しし、両氏は地域の平和を脅かしているとの主張を展開した。その上で、両氏を支援しないようトランプ氏に迫ったという〉。「迫った」という表現が習氏の高市氏への強い拒否反応を示している。

翌25日の産経新聞は「習氏、高市首相を名指し批判―米中首脳会談、トランプ氏は擁護『素晴らしい指導者だ』」と題した、わずか18文字×27行の記事は「読売」の後追いである。

声を荒らげて激高

同紙のポイントは、まさに「産経らしい」報道だ。〈首相が進める防衛力強化に関し「新型軍国主義」の復活で、脅威が増していると指摘。これに対しトランプ米大統領は「首相は素晴らしい指導者だ」と擁護した。米側は、このやりとりを日本側に伝えた。……〉

もう一つの記事は日本経済新聞（同26日付朝刊）4面の「習氏、高市氏を名指し非難―米中会談、日本の防衛費増に言及―日中、改善の糸口見えず」で、筆者が注目したのは同記事冒頭に続く次のパラグラフだった。

〈英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は24日、習氏は首脳会談で日本の「再軍備化」を主張し、声を荒らげて激高していたと報じた。習氏の対日非難が2日間の会談で「最も緊迫した場面」だったとも伝えた〉

「読売」報道よりも「FT」報道がより具体的で内容が濃い。直ちに原文を探った。FTの25日付記事「Xi Jinping railed against Japan’s ‘remilitarisation’ at Donald Trump summit - Chinese president became heated when criticising US ally for its increased defence spending」を見つけた。ワシントン、北京、東京の同紙特派員の共同原稿である。

肝心な箇所は、以下の通り。〈After Xi lambasted Takaichi and Japan’s rising defence spending, Trump responded that Tokyo had to take a more assertive security stance because of the rising threat from North Korea. It was unclear if Trump mentioned China - the biggest Japanese security concern - in the same context.〉

軍事超大国に言われても……

「日経」記事は、〈FTによると、習氏が高市氏と日本の防衛費増額を批判した後、トランプ氏は北朝鮮の脅威が高まっているため日本が防衛力を強化する必要があると答えた。日本の安全保障上の脅威である中国に関して触れたかは不明だ〉と、FTの翻訳のままだ。

「読売」と「日経」のスクープ競争を取り上げているのではない。4日後の朝日新聞（28日付朝刊）3面が「『新型軍国主義』日本批判―米中会談で習氏 トランプ氏は首相擁護」の見出しを掲げて、これまでの経緯を次のようにまとめている。

〈中国は昨年11月の台湾有事をめぐる高市氏の国会答弁以降、高市政権が軍備増強を進め、安全保障上の脅威となっているとして「新型軍国主義」との批判を展開している。米側は、習氏は会談でも同様の批判をしたと説明。トランプ氏は、高市氏の指導力を評価していると擁護したという〉。こちらは「朝日らしく」、一連の経緯がストンと腑に落ちる。

各紙を読み比べて、筆者が言いたいのはただ一つ。日中関係は「依然として隔たりは大きい」（「朝日」記事中の表現で、日本外務省幹部の匿名コメントもある）ことは、如何ともし難い。

ハッキリしているのは、軍事超大国の中国は今後、日本を「新型軍国主義」（neo-militarism）と決めつけて、国際社会で大キャンペーンを展開することである。何やらむず痒い気持ちになるのは、筆者だけではあるまい。

同じ著者の別の記事を読む。『王位継承に憧れて…トランプ大統領が渇望する「王朝」の確立と、その後継者の名前』

【もっと読む】王位継承に憧れて…トランプ大統領が渇望する「王朝」の確立と、その後継者の名前