ダイヤモンドバックス戦に先発登板

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に先発登板する。打者としても出場予定のこの試合で、投打でリーグトップに立つ可能性があり、ファンは期待や驚きの声を上げている。

大谷は、ダイヤモンドバックス戦に「投手兼DH」で二刀流出場の予定。ここ2度の先発登板では、ともに先頭打者本塁打を放っている。

打撃は好調モードで、5月11日（同12日）の試合終了時点で.233だった打率は現在.293まで上昇。出塁率.411はナ・リーグのトップで、OPS.927はリーグ4位。.937でトップのシュワーバー（フィリーズ）、ウッド（ナショナルズ）に迫っている。

投げては今季9試合の先発で5勝2敗、防御率は0.82。ダイヤモンドバックス戦で7イニング投げれば規定投球回に到達する。現在、防御率のリーグトップはサンチェス（フィリーズ）の1.47だ。

投打で躍動すれば、OPSと防御率でリーグトップに浮上する可能性がある。出塁率も合わせると、投打“3冠”も見える衝撃の事実に日本人ファンも驚きを隠せない。

Xには「opsと防御率でトップになりそうってなにそれ…」「OPSと防御率両方トップになるかもしれない野球星人」「やっぱりバケモンやん」「史上初の記録！とかでまた話題になりそう」「意味不明すぎる」などの声が寄せられている。



（THE ANSWER編集部）