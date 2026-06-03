¿Íµ¤Ì¡²è²È¡Ø¥É¥é¥¯¥¨12¡Ù¼ç¿Í¸ø¥¤¥é¥¹¥ÈÉÁ¤¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¸ÄÀ¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê³¨¡×¡ÖÀèÀ¸¤¬¸¶°Æ¤Î¥¥ã¥é¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¾Ð¡×
¡¡Ì¡²è¡ØÆî¹ñ¾¯Ç¯¥Ñ¥×¥ï¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî¼Ô¡¦¼ÆÅÄ°¡Èþ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥²¡¼¥à¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈXII¡Ù¡Ê¥É¥é¥¯¥¨12¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈ±·¿¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¤¡ª¼ÆÅÄ°¡Èþ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥É¥é¥¯¥¨12¡Ù¼ç¿Í¸ø¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¡Ø¥É¥é¥¯¥¨12¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎËÙ°æÍºÆó»á¤Ï2021Ç¯¤Ë¡Öº£²ó¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬º£ºî¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°ì¿·¡£²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·ºî¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈXII Ì´¤ÎÈàÊý¤Ø¡Ù¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ç¿Í¸ø¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡Ø¥É¥é¥¯¥¨12¡Ù¤ÎºÇ¿·±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¼ÆÅÄ»á¤Ï¡ÖÂÔ¤È¤¦¡×¤È¼ç¿Í¸ø¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¡£ÑÛ¡¹¤·¤¤¼ç¿Í¸ø¤È¥È¥«¥²¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©²¿¤«²áµî°ì¼ÆÅÄ°¡ÈþÀèÀ¸¤Î³¨¤Ë¹ç¤¦¼ç¿Í¸ø´¶(¾Ð)¡×¡Ö¥»¥ó¥»¤Î¥¥ã¥é¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¡¤Ò¤ç¤Ã¤È¡¢Îµ²¦¤ÎÊª¸ì¡Ä¤À¤Ã¤¿¤ê¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¸ÄÀ¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê³¨¡¡Î®ÀÐ¤Ç¤¹¤ó¤´¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡×¡Ö12¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢ÉáÄÌ¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡¡Â¿Ê¬Ãý¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¼ç¿Í¸ø¤À¤«¤é¤³¤ì¤¯¤é¤¤±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¼«Á³¤À¤·¡¡¥È¥«¥²¤Î°¡¿Í¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¼ç¿Í¸ø¤ÎÊÌ¤Î»ÑÀâ¤¬ÍÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¼ÆÅÄ°¡ÈþÀèÀ¸¤¬¸¶°Æ¤Î¥¥ã¥é¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈ±·¿¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¤¡ª¼ÆÅÄ°¡Èþ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥É¥é¥¯¥¨12¡Ù¼ç¿Í¸ø¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¡Ø¥É¥é¥¯¥¨12¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎËÙ°æÍºÆó»á¤Ï2021Ç¯¤Ë¡Öº£²ó¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬º£ºî¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°ì¿·¡£²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·ºî¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈXII Ì´¤ÎÈàÊý¤Ø¡Ù¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ç¿Í¸ø¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©²¿¤«²áµî°ì¼ÆÅÄ°¡ÈþÀèÀ¸¤Î³¨¤Ë¹ç¤¦¼ç¿Í¸ø´¶(¾Ð)¡×¡Ö¥»¥ó¥»¤Î¥¥ã¥é¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¡¤Ò¤ç¤Ã¤È¡¢Îµ²¦¤ÎÊª¸ì¡Ä¤À¤Ã¤¿¤ê¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¸ÄÀ¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê³¨¡¡Î®ÀÐ¤Ç¤¹¤ó¤´¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡×¡Ö12¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢ÉáÄÌ¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡¡Â¿Ê¬Ãý¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¼ç¿Í¸ø¤À¤«¤é¤³¤ì¤¯¤é¤¤±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¼«Á³¤À¤·¡¡¥È¥«¥²¤Î°¡¿Í¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¼ç¿Í¸ø¤ÎÊÌ¤Î»ÑÀâ¤¬ÍÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¼ÆÅÄ°¡ÈþÀèÀ¸¤¬¸¶°Æ¤Î¥¥ã¥é¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£