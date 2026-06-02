湿気や汗でベタつく、これからの時季のファッションにぴったりなのが、伸縮性があり軽やかなクレープジャージ―素材のアイテム。プチプラブランドに詳しい40代のmakiさんが注目したのは、ユニクロの「クレープジャージーナロースカート」（1990円）です。暑い時季にも快適に過ごせるスカートの魅力と、オンオフ両方に対応する着まわしコーデを紹介してもらいました。

すっきりきれいなシルエット「クレープジャージーナロースカート」

ユニクロの「クレープジャージーナロースカート」は、クレープジャージー素材で伸縮性があり、履き心地がよいスカート。

【写真】シワになりにくく着心地抜群！ユニクロの「名品スカート」

カラーバリエーションはネイビー、ブラック、ナチュラル、ブラウンの4色展開で、価格は1990円でした。

後ろ姿もシンプル。バックスリット入りのデザインです。

ウエスト部分は総ゴムですが、ゴムが内側になっているので外からは見えにくく、インスタイルもすっきり決まります。

171cmの筆者はブラックのLサイズを着用しています。

サイズは普段Lサイズを着ることが多いのですが、ウエスト部分はきつすぎず、ほどよいゆとりがあってちょうどよかったです。高身長の筆者でもしっかりとロング丈になるところもお気に入りです。

履いてみて、伸縮性が高く動きやすいのに驚きました。

コーデ1：半袖ニットで今年らしく

まずは、ブラウンの半袖ニットと合わせてきれいめに。

普通のTシャツと合わせるよりも、40代はニットと合わせるとカジュアルになりすぎずに上品にまとまります。

コーデ2：ブラウスでお仕事コーデに

次は、ストライプ柄のブラウスと合わせてお仕事コーデにしてみました。

シワになりにくいので、デスクワークのときのシワも気にならず、お手入れがラクちんです。

コーデ3：スウェTでカジュアルコーデに

次はメンズのスウェットTシャツと合わせてカジュアルコーデにしてみました。

ゆったりしたトップスを合わせても、スカートのシルエットがきれいですっきり見え。インしなくてもおしゃれです。

コーデ4：ブラウス合わせでお出かけコーデにも

最後は、ふわふわ感がかわいいブラウスに合わせて、お出かけコーデに。デザイン性のあるトップスも、スカートがシンプルなのでごちゃついて見えないのがうれしいです。

オンオフ使えてとてもはきやすいユニクロのスカート！ 気になる人はぜひ早めにチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください