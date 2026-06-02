山下智久、嵐への想い“2文字”でつづる「色々な想いが込められてそう」「リスペクト感じる」と反響続々
【モデルプレス＝2026/06/02】俳優の山下智久が6月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。5月31日に活動を終了した嵐に向けて、感謝をつづった。
【写真】山下智久＆嵐メンバー、絵になる2ショット
5月31日、東京ドームにて行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。ジュニア時代から共演が多く、嵐と長い付き合いである山下は「＃嵐」とハッシュタグを添え「感謝」とつづった。
この投稿を受け、ファンからは「泣ける」「最高の2文字」「色々な想いが込められてそう」「リスペクト感じる」「尊い」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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◆山下智久、嵐に感謝
5月31日、東京ドームにて行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。ジュニア時代から共演が多く、嵐と長い付き合いである山下は「＃嵐」とハッシュタグを添え「感謝」とつづった。
◆山下智久の投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「泣ける」「最高の2文字」「色々な想いが込められてそう」「リスペクト感じる」「尊い」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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