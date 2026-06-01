ヴィニシウスの先制点皮切りに6得点！ ブラジル代表がパナマ代表に大勝
負傷を抱えるネイマールはメンバーから外れた一方、ヴィニシウス・ジュニオールやハフィーニャらがブラジル代表のスタメンに名を連ねた一戦は、開始1分にヴィニシウスが強烈なミドルシュートを叩き込んで幸先よく先制に成功した。
その後、14分には直接FKが壁に当たって入る不運な形のオウンゴールでパナマ代表に同点弾を許したが、39分にはヴィニシウスのクロスにカゼミーロが頭で合わせ、ブラジル代表が2−1とリードして前半を折り返した。
快勝したブラジル代表は、FIFAワールドカップ2026前最後の国際親善試合として6月6日にエジプト代表との対戦を予定している。
【スコア】
ブラジル代表 6−2 パナマ代表
【得点者】
1−0 1分 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル代表）
1−1 14分 オウンゴール（マテウス・クーニャ／パナマ代表）
2−1 39分 カゼミーロ（ブラジル代表）
3−1 53分 ハイアン（ブラジル代表）
4−1 60分 ルーカス・パケタ（ブラジル代表）
5−1 63分 イゴール・チアゴ（PK／ブラジル代表）
6−1 81分 ダニーロ（ブラジル代表）
6−2 84分 カルロス・ハルビ（パナマ代表）
【動画】ブラジル代表がパナマ代表に大勝！
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