ヴィニシウスの先制点皮切りに6得点！　ブラジル代表がパナマ代表に大勝

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　国際親善試合が5月31日に行われ、ブラジル代表がパナマ代表に快勝した。

　負傷を抱えるネイマールはメンバーから外れた一方、ヴィニシウス・ジュニオールやハフィーニャらがブラジル代表のスタメンに名を連ねた一戦は、開始1分にヴィニシウスが強烈なミドルシュートを叩き込んで幸先よく先制に成功した。

　その後、14分には直接FKが壁に当たって入る不運な形のオウンゴールでパナマ代表に同点弾を許したが、39分にはヴィニシウスのクロスにカゼミーロが頭で合わせ、ブラジル代表が2−1とリードして前半を折り返した。

　メンバーを大きく入れ替えて後半に臨んだブラジル代表は、53分に相手のミスからハイアンが見事なループシュートを決めると、60分にはルーカス・パケタが左足で追加点をマーク。さらに、63分にはイゴール・チアゴがPKを決めたほか、81分にはダニーロがダメ押しゴールを挙げた。その後84分には強烈なロングシュートから1失点を喫したが、試合はこのまま6−2で終了した。

　快勝したブラジル代表は、FIFAワールドカップ2026前最後の国際親善試合として6月6日にエジプト代表との対戦を予定している。

【スコア】
ブラジル代表　6−2　パナマ代表

【得点者】
1−0　1分　ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル代表）
1−1　14分　オウンゴール（マテウス・クーニャ／パナマ代表）
2−1　39分　カゼミーロ（ブラジル代表）
3−1　53分　ハイアン（ブラジル代表）
4−1　60分　ルーカス・パケタ（ブラジル代表）
5−1　63分　イゴール・チアゴ（PK／ブラジル代表）
6−1　81分　ダニーロ（ブラジル代表）
6−2　84分　カルロス・ハルビ（パナマ代表）


【動画】ブラジル代表がパナマ代表に大勝！