Î©·ûÂçÊ¬¸©Ï¢¡¡Åý°ìÃÏÊýÁª¤Ø¡Ö¸øÌÀ¤ÈÏ¢·È¤·µÄÀÊ¤ÎºÇÂç²½ÌÜ»Ø¤¹¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÎÄê´üÂç²ñ¤¬31ÆüÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÍèÇ¯¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÌÀÅÞ¤È¤âÏ¢·È¤·¤ÆµÄÀÊ¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿³èÆ°Êý¿Ë¤Ç¤ÏÍè½Õ¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤ÇµÄÀÊºÇÂç²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á°²ó¤Î¸©µÄÁª¤ÇµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿ÆüÅÄ»ÔÁªµó¶è¤ä°ì¿Í¶è¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂçÊ¬1¶è¤Ç¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Á°²óÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿µÈÀî¸µ¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤È¾®ÎÓ²ÚÌï»Ò¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤ò¸©Ï¢¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Âç²ñ¤Ë¤Ï¿å²¬½Ó°ìÅÞÂåÉ½¤â½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖÅÞºÆ·ú¤¬ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢ÃæÆ»¤È¤Î¹çÎ®¤Ï¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£