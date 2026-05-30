家がキレイな人の“簡単DIY”3つ。穴あけ不要＆初心者OK、殺風景な玄関もウッドテープであか抜ける
「この部屋、なんとなくものたりない」と悩む瞬間はありませんか？ そんな人には、大がかりな工事や特別な道具がなくても、初心者でも簡単にできるDIYがおすすめ。今回は、自宅のあか抜けアイデアを発信しているmisakiさんに、手軽にできるDIYアイデアを紹介してもらいました。
1：アクセントになるスラットウォールは“ウッドテープ”で代用
壁をおしゃれにしたいけれど、穴をあけたくない…とあきらめていませんか？
そんな方に試してほしいのが、ウッドテープでつくる「スラットウォール風DIY」です。テープを等間隔にはるだけで、木目調のウォールパネルのような雰囲気が出せます。
わが家では、ナチュラルなウッドテープを玄関ホールの壁一面にはったところ、殺風景だった壁がぐっとあか抜けました。
背景にブラックのリメイクシートをはると奥行き感が出て、よりおしゃれな印象に。リメイクシートを施すことで原状回復もできるので、賃貸住まいでも安心です。
テープの幅や色を変えるとまた印象も変わります。自分好みにアレンジできるのも楽しいポイントですよ！
2：“リメイクシート”で洗面台を造作風にアレンジ
既製品にはないデザイン性や温かみがある、“憧れの造作洗面台”に近づけたくてチャレンジしたのが、天板の「モルタル調リメイクDIY」。
洗面台は生活感が出やすい場所ですが、リメイクシートをはるだけで、まるでオーダーメイドのような造作風の洗面台に変身します。
モルタル調の質感がリアルなのに加えて、防水・強粘着タイプなので洗面台にも安心して使えます。はがれる心配もなく、キッチンにも愛用しているお気に入りのアイテムです。
リメイクシートは、プチプラで叶う「コスパ最高のDIY」ですよ。
3：“テーブルクロス”でテーブルが生まれ変わる
古くなったテーブルやデザインが気に入らないテーブルも、テーブルクロスで印象が一変します。
わが家では、部屋の印象を明るくしつつ、テーブルについた傷を隠すために、グレーのレザー調テーブルクロスを愛用中。
このレザー調テーブルクロスは、楽天市場で購入したのですが、好みのサイズぴったりにオーダーできるのがうれしいポイント。
テーブルの上に乗せて滑り止めをつけるだけなので、DIY初心者の“最初の一歩”にもぴったりです。
インテリアにあわせたカラーバリエーションも豊富で、気軽にお部屋のイメチェンができます。「テーブルを変えたくないけど、イメチェンしたい」「テーブルを買うのは高い」という方に試してほしいアイデアです。
夏を迎える前に。簡単DIYで“部屋の模様替え”を
今回紹介した、ウッドテープやリメイクシート、テーブルクロスを使ったアイデアは、どれも特別な道具いらずで、初心者でも気軽にできるDIYです。アイテムもネットで手軽に購入できるので、気負わず始められるのもうれしいポイント。
「なんだか部屋がものたりない…」と感じたら、まずはひとつ試してみるのもおすすめです。
夏を迎える前のこの時季に、部屋も“衣替え”してみませんか？ 空間の雰囲気が変わるだけで、暮らしがもっと心地よく感じられるはずです。