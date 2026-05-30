「この部屋、なんとなくものたりない」と悩む瞬間はありませんか？ そんな人には、大がかりな工事や特別な道具がなくても、初心者でも簡単にできるDIYがおすすめ。今回は、自宅のあか抜けアイデアを発信しているmisakiさんに、手軽にできるDIYアイデアを紹介してもらいました。

1：アクセントになるスラットウォールは“ウッドテープ”で代用

壁をおしゃれにしたいけれど、穴をあけたくない…とあきらめていませんか？

【写真】テーブルクロスでパッと明るく

そんな方に試してほしいのが、ウッドテープでつくる「スラットウォール風DIY」です。テープを等間隔にはるだけで、木目調のウォールパネルのような雰囲気が出せます。

わが家では、ナチュラルなウッドテープを玄関ホールの壁一面にはったところ、殺風景だった壁がぐっとあか抜けました。

背景にブラックのリメイクシートをはると奥行き感が出て、よりおしゃれな印象に。リメイクシートを施すことで原状回復もできるので、賃貸住まいでも安心です。

テープの幅や色を変えるとまた印象も変わります。自分好みにアレンジできるのも楽しいポイントですよ！

2：“リメイクシート”で洗面台を造作風にアレンジ

既製品にはないデザイン性や温かみがある、“憧れの造作洗面台”に近づけたくてチャレンジしたのが、天板の「モルタル調リメイクDIY」。

洗面台は生活感が出やすい場所ですが、リメイクシートをはるだけで、まるでオーダーメイドのような造作風の洗面台に変身します。

モルタル調の質感がリアルなのに加えて、防水・強粘着タイプなので洗面台にも安心して使えます。はがれる心配もなく、キッチンにも愛用しているお気に入りのアイテムです。

リメイクシートは、プチプラで叶う「コスパ最高のDIY」ですよ。

3：“テーブルクロス”でテーブルが生まれ変わる

古くなったテーブルやデザインが気に入らないテーブルも、テーブルクロスで印象が一変します。

わが家では、部屋の印象を明るくしつつ、テーブルについた傷を隠すために、グレーのレザー調テーブルクロスを愛用中。

このレザー調テーブルクロスは、楽天市場で購入したのですが、好みのサイズぴったりにオーダーできるのがうれしいポイント。

テーブルの上に乗せて滑り止めをつけるだけなので、DIY初心者の“最初の一歩”にもぴったりです。

インテリアにあわせたカラーバリエーションも豊富で、気軽にお部屋のイメチェンができます。「テーブルを変えたくないけど、イメチェンしたい」「テーブルを買うのは高い」という方に試してほしいアイデアです。

夏を迎える前に。簡単DIYで“部屋の模様替え”を

今回紹介した、ウッドテープやリメイクシート、テーブルクロスを使ったアイデアは、どれも特別な道具いらずで、初心者でも気軽にできるDIYです。アイテムもネットで手軽に購入できるので、気負わず始められるのもうれしいポイント。

「なんだか部屋がものたりない…」と感じたら、まずはひとつ試してみるのもおすすめです。

夏を迎える前のこの時季に、部屋も“衣替え”してみませんか？ 空間の雰囲気が変わるだけで、暮らしがもっと心地よく感じられるはずです。