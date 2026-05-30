ロッテとの交流戦で虎の主砲が一発

■ロッテ ー 阪神（30日・ZOZOマリンスタジアム）

千葉特有の風をものともしない高弾道アーチに球場が騒然となった。阪神・佐藤輝明内野手は30日、敵地で行われたロッテとの交流戦に「3番・右翼」で出場。初回に放った14号ソロが「ちょっと物が違いすぎる」「力感ないのに上段まで飛ぶのやばいわ」と、注目を集めている。

2試合ぶりに響かせた快音に敵地が沈黙した。初回2死、佐藤は右腕・唐川の7球目、内角高めのカットボールを捉えると、高々と舞い上がった打球は右翼スタンド上段に着弾。交流戦2本目の一発は、「NPB+」によると、打球速度180.9.5キロ、飛距離125.6メートル、角度32度の特大アーチとなった。

力任せではなく、ゆったりとしたスイングから放った“確信弾”にファンは驚愕。SNS上には「エグいな。インハイのボール球でこれって…」「いやいや、さすがにテタラメでしょこれは」「テルに風なんか関係ない」「ぶっ飛ばしてるww」「飛距離バグってる」「文句なしの特大の1発」「メジャー早くスカウトしてくれ！」などの声が寄せられていた。

試合前時点で佐藤は打率.375（184打数69安打）、13本塁打、38打点でリーグ3冠。本塁打争いでリーグトップを快走する一発は、阪神打線を勢いづける先制アーチとなった。（Full-Count編集部）