「RENOSYナイター」の冠試合

27日に東京ドームで行われた巨人ーソフトバンク戦のセレモニアルピッチに、俳優の池田エライザさんが登場した。ポニーテールを揺らしながらの大暴投に照れ笑いを浮かべたものの、その姿にファンからは「可愛すぎわろた」「スタイルえっぐ」と大興奮の声が上がった。

この日はオフィシャルライフデザインパートナー、AI不動産投資「RENOSY（リノシー）」提供の「RENOSYナイター」の冠試合として開催された。同社のイメージキャラクターを務める池田さんが大役を任され、大きな拍手に包まれながらマウンドへ向かった。

池田さんは背番号「416」が入った巨人のオレンジのユニホームを着用してマウンドへ。投球前には四方へぺこりとお辞儀をし、大きく振りかぶって一投。しかし、投球は三塁側に大きく逸れ、3バウンドで捕手役がキャッチした。まさかの結果に少し赤面しながらも、大歓声に応えながらグラウンドをあとにした。

池田さんは投球を振り返り、「事前に指導していただき、練習最後の2球はちゃんと届きましたが、本番は緊張もあってか上手くいきませんでした。東京ドームのグラウンドには初めて立ったのですが、熱気を感じることができて圧倒されました。やっぱりスポーツは素晴らしいなと思いました！」とコメントした。

場内を魅了した人気俳優の一投に「なんぼ何でも可愛すぎるだろ、エライザさん」「めっっちゃ綺麗な方ですね」「女神に見える」「スタイル良すぎ」「美スタイル際立つ」「顔小さすぎる」とファンも称賛を送った。（Full-Count編集部）