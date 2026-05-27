カブスとマイナー契約の常松広太郎、婚約発表 お相手顔出しで“お姫様抱っこ”「美男美女すぎる」「幸せなのが伝わる」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/27】米大リーグのシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎（22）外野手が5月26日、自身のInstagramを通じて一般女性と婚約したことを報告した。
【写真】カブスとマイナー契約のイケメン選手、話題の美人婚約者を顔出し
SNS上で婚約したという情報が出回ったことを受け、5月25日に自身のX（旧Twitter）を通じて「昨夜より情報が出回っていますが、婚約は事実です」と認めていた常松。「ただ、お相手は一般の方です。親友の直接の紹介で出会い、今も一般企業で普通に働いています。根拠ないデマも拡散されており大変困惑しています。そっとしておいてもらえると幸いです！」と呼びかけ、「タイミングが来たら私から改めて報告しますね！」と伝えていた。
5月26日には、Instagramで「婚約しました。恋人であり、最高の親友。これからは『お嫁さん』になります！笑 僕達らしく楽しい家庭にしていきます！」とつづり、お相手との写真を公開。女性をお姫様抱っこし、笑顔を見せる微笑ましい写真となっている。
この投稿を受け、ファンからは「めちゃくちゃ美人さん！」「ほほえましい写真」「幸せなのが伝わる」「美男美女すぎる」と反響が寄せられている。
常松は、東京六大学野球連盟の慶応義塾大学で4番を務め、存在感を放った。難関として知られる米金融大手「ゴールドマン・サックス」の内定を辞退し、シカゴ・カブスとマイナー契約を結んだことでも話題を集めていた。（modelpress編集部）
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◆常松広太郎、婚約発表でお相手顔出し
SNS上で婚約したという情報が出回ったことを受け、5月25日に自身のX（旧Twitter）を通じて「昨夜より情報が出回っていますが、婚約は事実です」と認めていた常松。「ただ、お相手は一般の方です。親友の直接の紹介で出会い、今も一般企業で普通に働いています。根拠ないデマも拡散されており大変困惑しています。そっとしておいてもらえると幸いです！」と呼びかけ、「タイミングが来たら私から改めて報告しますね！」と伝えていた。
この投稿を受け、ファンからは「めちゃくちゃ美人さん！」「ほほえましい写真」「幸せなのが伝わる」「美男美女すぎる」と反響が寄せられている。
◆常松広太郎プロフィール
常松は、東京六大学野球連盟の慶応義塾大学で4番を務め、存在感を放った。難関として知られる米金融大手「ゴールドマン・サックス」の内定を辞退し、シカゴ・カブスとマイナー契約を結んだことでも話題を集めていた。（modelpress編集部）
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