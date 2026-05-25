58歳・東野幸治、心配されるほど“激ヤセ”「怖いですやんか」…自ら現状説明「あばらが浮きでて」
お笑い芸人・東野幸治（58）が、19日深夜放送のテレビ朝日『深夜のダイアン』（毎週火曜）に出演し、自身の激ヤセを明かした。
【動画】東野幸治、ガリガリの現状語る「あばらが浮きでて、ちょっとぽこって」
「居酒屋津田」のゲストで登場し、ダイアン（ユースケ、津田篤宏）とトーク。ユースケには心配事があり「東野さんが細すぎて、どんどんやせていってないですか？」と聞いた。
「（体を）鍛えてるんですか？」と聞かれた東野が「何にも鍛えてないのよ」と即すると、津田は「怖いですやんか」と驚き。
東野は、自身の体について「だから、上（の服）を脱ぐでしょ。ほんだらセミのお腹みたいになってる」と表現し、「あばらが浮きでて、ちょっとぽこってなって。ほんで言うたら、乳首の位置が下がってるねん」と説明。
吉本興業でブレイクした芸人での「ガリガリ路線」は矢部浩之（ナインティナイン）と自分だけだとし、「振り返ったら誰もこの道歩いてないねん」と笑わせた。
TVerで見逃し配信（5月27日深夜2時20分まで）。
【動画】東野幸治、ガリガリの現状語る「あばらが浮きでて、ちょっとぽこって」
「居酒屋津田」のゲストで登場し、ダイアン（ユースケ、津田篤宏）とトーク。ユースケには心配事があり「東野さんが細すぎて、どんどんやせていってないですか？」と聞いた。
「（体を）鍛えてるんですか？」と聞かれた東野が「何にも鍛えてないのよ」と即すると、津田は「怖いですやんか」と驚き。
吉本興業でブレイクした芸人での「ガリガリ路線」は矢部浩之（ナインティナイン）と自分だけだとし、「振り返ったら誰もこの道歩いてないねん」と笑わせた。
TVerで見逃し配信（5月27日深夜2時20分まで）。