岡本夏美と沢村玲（ONE N’ ONLY）がW主演を務める連続ドラマ『今から、親友やめようか。』が、6月25日よりMBSドラマフィル枠で放送されることが決定した。

参考：ナム・ユンス、『メリーベリーラブ』出演決定 チ・チャンウクと今田美桜の“サポーター”に

本作は、コミックシーモア「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」TL部門賞や「Renta!マンガ大賞 2025」TL 部門大賞などを受賞した、につやまにつこの同名漫画を実写ドラマ化するもの。等身大の大人の純愛と登場人物たちの心情や葛藤が丁寧に描き出されていく。

PR会社で働く、明るく真っ直ぐな27歳の女性・柴崎ひまりは、見た目とは違い、性欲が強めなこともあり、歴代彼氏と性生活の不一致で別れてきたことがトラウマとなっていた。ある日、友人たちが軒並み結婚していくことに焦るひまりは、いつものように、大学時代からの親友で、職場の同僚でもある北条和巳を飲みに誘い愚痴をこぼす。そんなひまりとは対照的に、和巳は長年恋人を作らず、焦る様子もなかった。しかし、相性のいい人と出会いたいと言うひまりに、和巳は突然「俺で試してみる？」と提案する。親友なのに……と戸惑いながらも、ひまりと和巳は一線を超えてしまうことに。何でも言い合える仲だった2人の関係は次第に形を変えていく。

明るく真っ直ぐな性格だが、実は性的な悩みを抱える女性・柴崎ひまりを演じるのは、『賭ケグルイ』シリーズ（MBS／TBS）、NHK連続テレビ小説『おむすび』などの岡本。そんなひまりと大学時代からの親友で職場の同僚でもあるハイスペックな男・北条和巳役を、ONE Nʼ ONLYのボーカルとして活動し、『御上先生』（TBS系）などに出演する沢村が務める。

監督は、ウルトラマンシリーズのメイン監督などを務め、最近では特撮以外にも分野を広げている武居正能。そして脚本は、『死ぬまでバズってろ!!』（MBS）などの鶴田幸伸が担当する。

あわせて、和巳（沢村玲）がひまり（岡本夏美）を優しく包み込むビジュアルも公開された。

コメント岡本夏美（柴崎ひまり役）柴崎ひまり役を演じます。岡本夏美です。『今から、親友やめようか。』は、親友への恋心、壊したくない関係性、とても親しみやすい悩みをもった作品だと思います。ひまりも等身大の愛らしさを持ちながら、北条和巳との距離感に一喜一憂していきます。果たして、2人は、親友をやめるのか、やめないのか…。監督、スタッフの皆様と共闘しながら、ポップに、素敵に、美しく撮っていただいています。楽しんで観ていただけたら嬉しいです！

沢村玲（ONE N’ ONLY）（北条和巳役）北条和巳役の沢村玲です。和巳は人の付き合い方が上手く仕事もスマートにこなせるカッコいい男....台本を見た時に正直羨ましいと思ってしまうほどの理想の男性像でした。主人公のひまりと友情関係から恋愛関係に発展していくんですがその中でひまりの前だけで見せる表情、中々上手く想いを打ち明けれない姿がまたギャップで魅力的に感じるキャラです。今回も自分なりに役と向き合いながら日々お芝居にチャレンジしています。「友情」から「恋愛」に変わる狭間での葛藤や甘いストーリーをぜひお楽しみにしてください！

武居正能（監督）今作はティーンズラブの話題作を映像化させていただきました。親友から始まるひまりと和巳の恋の物語を、キュンキュン、ドキドキするようなストーリーになっています。友達とは恋人とはを考えさせられる作品になりました。原作漫画の恋愛描写を、スタイリッシュでエモい映像で表現しています。ぜひ原作ファンの方はもちろん、初見の方も最後まで楽しんでいただければ嬉しいです。

につやまにつこ （原作）『今から、親友やめようか。』が実写ドラマ化します!本当に夢のようです。制作陣の皆様に原作の意図を丁寧に汲み取っていただき、ドラマとしてより魅力的に再構築していただきました。素敵なご縁を紡いでくださった編集部の皆様、読者様、制作に関わってくださったすべての方に厚く御礼申し上げます。「こういうときはこうしたらいいんだよ」と互いに教え合うような2人の絆と愛の形を、ぜひ最後まで一緒に見届けてください。（文＝リアルサウンド編集部）