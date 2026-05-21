自分にとって本当に必要な、少数精鋭の服で生活するメリットを紹介します。夫と子ども2人の4人家族で、ミニマルな暮らしをしている整理収納アドバイザー・Nozomiさんのケースです。ここでは、「年間4着の服」で暮らすようになったNozomiさんの、コーデに悩まず快適なクローゼットづくりの工夫や、子どもの服の衣替え事情などについて語ります。

少ない服で暮らしてわかったメリット

私の普段着は、春夏・秋冬それぞれワンピース1着ずつ。買い替え用も含めると、年間トータル4着ほどで回していて、この生活を約6年続けています。

【実際の写真】年間4着暮らし、クローゼットにもかなりの余裕が

毎日同じ服を着ていて、夜に洗濯し、翌朝また同じものを着る流れです。秋冬用のワンピースが暑くなってきたら春夏用ワンピースにシフト、春夏用ワンピースが寒くなってきたら、また秋冬用のワンピースに…という流れだけなので、なにを残してなにをしまうかで迷うことがありません。

服が多いと、その分選ぶ時間も管理の手間も増えますが、数が少ないと毎日の支度が本当にシンプルになります。毎日のコーディネートを考えなくてよくなり、傷みや買い替えのタイミングも把握しやすいです。

私にとっては、たくさんの服をもつことで安心するのではなく、よく着る服だけに絞るほうが快適で、結果的に服とのつき合い方が安定しました。

衣替えをやめたら時間がかからなくなった

以前は季節の変わり目になるたびに衣替えをしていて、引き出しを入れ替えたり、サイズや状態を見直したりと、思った以上に時間がかかっていました。実家で暮らしていたときも衣替えに一日使っていた記憶があり、「季節が変わるたびに大仕事をするもの」という感覚が当たり前だった気がします。

でも今は、その作業自体をやめました。衣替えがなくなるだけで、季節の変わり目に気合いを入れる必要がなくなり、かなり気持ちがラクになりました。まとまった時間を確保しなくてよくなった分、家事や子どものこと、休む時間に回せるのも大きな変化です。

暮らしをラクにしたいなら、新しい工夫をたすより、まず大きな作業をひとつ減らすのが効果的だと感じています。

年じゅう使える羽織りを1枚決める

季節の変わり目に服が増えやすいのは、「寒いかも」「暑いかも」と不安になるからだと思います。そこで役立っているのが、年じゅう使える羽織りを1枚決めておくことです。

わが家では、ユニクロのUVカット機能つきパーカがその役割をしています。5月くらいまでは半袖ワンピースの上から羽織り、秋冬は部屋着としても活躍しました。外出時の寒暖差にも対応しやすく、わざわざ季節ごとに別の羽織りを何枚ももたなくてすみます。

気温が読みにくい時季ほど、選択肢を増やすより「これを着れば大丈夫」という1枚があるほうがラクです。季節またぎで使える服を決めておくと、衣替えの必要がさらに減り、クローゼット全体も見渡しやすくなります。

子ども服は入れ替えではなく「買い替え」

子ども服も、わが家では基本的に衣替えをしません。春夏になる前に半袖を買い、長袖が不要になったら手放す。秋冬も同じように、その時季に必要な服をたして、役目を終えたものは減らす流れです。

入れ替え前提で大量にもっていると、サイズアウトした服や今は着ない服が混ざりやすく、管理が複雑になります。とくに子どもは成長が早いので、「来年も着られるかも」と取っておいた服が結局合わないことも少なくありません。

今着る服だけが手元にある状態のほうが、選びやすく、洗濯後の片付けもラクです。下の子は幼稚園生で服の数がやや多めですが、それでも入れ替えをしない形の方が、日常の負担は少ないと感じています。

適正量の服でクローゼットすっきり

衣替えをしない暮らしを続けるには、まず「全部をしまえる量」に持ちものを整えることが大事だと思っています。

わが家は家族4人分の服も含めて、普段使う収納にすべて収まる量で管理しています。オフシーズンの服を別の場所に移さないと入らない状態だと、どうしても衣替えは必要になります。逆に、普段使うクローゼットにすべて収まる量まで減らせれば、季節ごとの大きな入れ替え作業は不要になります。

服を減らすときは、「なんとなく不安だから多めにもつ」のではなく、まず1週間で何回洗濯するかを基準にして、必要枚数を考えるようにしていました。毎日洗濯するなら、じつはそこまで多くの服は必要ないことに気づきます。本当に使う数が見えてくると、自分にとっての適正量も分かりやすくなります。

収納の問題は、収納用品を増やすより中身を減らすほうが早く解決することが多いと感じています。全部が見える、把握できる量にしておくと、似た服を増やしにくくなり、管理も買い物もシンプルになります。