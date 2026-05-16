【ギャグ漫画】蚊に刺される筋肉ムキムキな男性!?→意外過ぎる展開に爆笑の嵐【著者に聞いた】
【漫画を読む】蚊に刺されるマッチョな男性だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作品紹介するとともに、著者に本作が誕生した経緯についてもインタビューした。
■蚊におだてられる男性
右腕に蚊が止まっていることに気が付いた男性は、すぐに右腕に力を入れて蚊が逃げないようにする。すると「すごい筋肉っスね！こんなムキムキな人初めて見ましたよ〜」などと蚊におだてられる。その言葉を聞いて男性が照れている隙に、蚊は血をたくさん吸って飛んでゆくのであった。
――本作はどのように誕生しましたか？
以前、「蚊に刺された時に力を入れると針が抜けなくなって蚊が逃げない」というライフハック(？)を知り、それを元ネタにして描きました。おそらく一部の人にしか伝わらないと思いましたが、いいオチが思いついたのでつい漫画にしました。
■宝くじを買った男性だが…!?
職場で突然上司に辞表を提出する男性。上司は驚いた様子で「一体どうしたんだ」と尋ねる。すると男性は「宝くじですよ」と自信満々に言うではないか!?上司は宝くじが高額当選したのかと思うが、男性は宝くじを出して「昨日買いました」と話す。当選結果を知る前に辞める男性にツッコミを入れる上司である。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の2作品をお届けした。最近ストレスを抱えていても、ギャグ漫画を読めばストレスも一気に吹き飛ぶだろう！近頃笑えてないと感じている人は、この機会にぜひ一度読んでみて。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
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