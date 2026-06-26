【丸源ラーメン】値段そのまま″増量″キャンペーンやってるよ〜！創業25周年記念でお得がいっぱい《7月20日まで》

「丸源ラーメン」は、創業25周年を記念した「丸源ラーメン25周年特別企画」を実施中です。

2026年6月26日からは、期間限定で「お値段そのまま‼︎増量キャンペーン」を開催しています。

毎週お得に楽しめる！

6月26日から7月20日の期間中、4回にわたって人気商品を増量する「お値段そのまま‼︎増量キャンペーン」は必見です。

一人で楽しんでも、家族や友人と分け合うのもおすすめです。

●チャーシュー1枚サービス

6月26日から29日までの期間、「熟成醤油ラーメン 肉そば」各種にチャーシュー1枚のトッピングがサービスされます。

対象商品は「熟成醤油ラーメン 肉そば」、「熟成醤油ラーメン 味玉肉そば」、「熟成醤油ラーメン 野菜肉そば」、「熟成醤油ラーメン ねぎ肉そば」、「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」、「肉そばデビューセット」、「熟成醤油 肉そばつけ麺」、「熟成醤油 辛肉そばつけ麺」、「特製肉そば(一部の店舗のみ)」、お持ち帰り「熟成醤油ラーメン 肉そば」 、お持ち帰り「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」。

●「替え玉50％増量」

6月30日から7月6日までの期間、「替え玉」が通常1玉から1.5玉に増量されます。

対象商品は細麺の「替え玉」。

●「おいしいからあげ2個増量」

7月7日から13日までの期間、「おいしいからあげ」が通常4個から6個に増量されます。

対象商品は「おいしいからあげ」、お持ち帰り「おいしいからあげ」。

●「カップソフトバニラ約50％増量」

7月14日から20日までの期間、「カップソフトバニラ」が50％増量。特製カップで提供されます。

また、「25周年記念特設サイト」もオープン。25周年特別企画の最新情報だけでなく、丸源ラーメン25年のあゆみや、全国の店舗から集めた"いちばん"を紹介する特集ページなども掲載されています。

期間中は通常サイズでの販売はありません。

予測を大幅に上回る場合は販売を一時中止する場合があります。

店舗によって販売価格が異なる場合があります。

キャンペーン内容や賞品は予告なく変更する場合があります。

26年6月15日以降に開店した新店舗では本キャンペーンを実施していません。

その他利用条件は特設サイトを確認してください。

東京バーゲンマニア編集部