『ドロヘドロ』第10話（魔の22）あらすじ＆場面カット公開！
4月1日より配信開始となった『ドロヘドロ Season2』、第10話のあらすじ＆場面カットが公開された。
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けています。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしました。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となった。
4月1日（水）より、各配信プラットフォームにていよいよ配信開始となった『ドロヘドロ Season2』。このたび、第10話の場面カットとあらすじが公開された。
＜第10話（魔の22） 「ラッキー☆ジャーク」「序ウキュウ魔法」あらすじ＞
行方不明のキクラゲが見つかったみてーだな。
またアス改め川尻のヤローがコソコソ妙な事企ててやがるし、ハルのヤツは羽を伸ばしすぎだゼ。
＞＞＞第10話場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けています。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしました。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となった。
＜第10話（魔の22） 「ラッキー☆ジャーク」「序ウキュウ魔法」あらすじ＞
行方不明のキクラゲが見つかったみてーだな。
またアス改め川尻のヤローがコソコソ妙な事企ててやがるし、ハルのヤツは羽を伸ばしすぎだゼ。
＞＞＞第10話場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
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