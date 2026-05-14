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海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにザ・プラン9のお～い！久馬と浅越ゴエをお迎えし、お米大好き芸人が関西の絶品定食を食べまくる「平成ノブシコブシの関西定食日記」と、驚異の身体能力を誇るあの男の好評チャレンジ企画「さや香石井のエンターテイナーへの道」をテーマにお届けする。

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芸人がニッチな好物を極める好評グルメ企画に、関西でのロケはほぼ初めてというあのコンビが参戦！ 「平成ノブシコブシの関西定食日記」では、何より「お米」が大好きという平成ノブシコブシの吉村が、お米のうまみを存分に味わえる定食が絶品の大阪の名店を、相方の徳井とともに訪ねる。

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最初にやってきたのは、魚料理が看板の東三国にあるお店。和食の修業を積んだ店主が腕を振るうこちらの人気メニューは、10種類ものおかずが並ぶ日替わり御膳。お米には甘みの強い岡山産のコシヒカリを採用し、「なるべく炊きたてを食べてほしい」と1日に4回も炊くなど、おいしさにとことんこだわっているという。おかずの内容は日によって変わるものの、刺身に焼き魚、鶏の唐揚げにだし巻き卵、さらには自家製のぬか漬けなど、まさにご飯に合うものばかりだ。「ちょっと良すぎません？」と喜ぶ吉村は、ご飯をお代わりしてしまうほど夢中でがっつくが…。そんななか、吉村を大興奮させる「ご飯のお供」が登場！ 1軒目からいきなり「MAXかもしんない！」と吉村を色めき立たせた、ご飯が止まらない究極の一品とは？

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続いては、空堀商店街の路地を抜けた先に、1年前にオープンした注目店。素材と具の組み合わせにこだわった最高の「おにぎり」に並ぶ、こちらのもうひとつの看板はなんと「コーヒー」！ コーヒーの世界大会で優勝したことがある店主が開発した「おにぎりに合うブレンドコーヒー」とセットでいただくユニークなスタイルが大好評という。まずはコーヒーをひと口。その後、卵黄の醤油漬けなどをトッピングした特製のおにぎりを口に入れると…。吉村を「うまいっ!!」と絶叫させた、コーヒーとお米の斬新なマリアージュとは？



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最後に訪れたのは、行列の絶えない四天王寺の「だし巻き玉子」専門店。「今まで食べただし巻きの中で一番うまい！」と徳井も絶賛する自慢の玉子焼きとお米の激うまコラボを楽しみつくす贅沢定食が登場する！

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海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。