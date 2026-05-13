６日に７１歳で亡くなった特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」（１９８２〜８３年）の主人公・一条寺烈役で人気を博した俳優の大葉健二（おおば・けんじ、本名・郄橋健二＝たかはし・けんじ）さんの告別式を終えたことを、１３日までに娘で女優の新葉尚が自身の公式Ｘで報告した。

新葉は「ご報告が遅れてしまい大変申し訳ございません。９日の告別式にて無事に父とお別れすることができました。」などとつづっている。コメント全文は以下の通り。

ご報告が遅れてしまい大変申し訳ございません。９日の告別式にて無事に父とお別れすることができました。

まだ、何とも言えない気持ちではございますが、皆様の沢山の温かいお言葉ゆっくりとではありますが、ひとつひとつにしっかり目を通させていただいております。

本当にありがとうございます

父の事務所の稽古場にてＬＵＭＭＥのメンバー皆様やＯＢ、ＯＧの皆様にも協力していただき一緒に祭壇を作らせていただきました…！

皆様にこんなにも愛されて本当に父は幸せ者だと思います…

最後になりますが

父が生前賜りましたご厚情に、心より御礼申し上げます。

皆様、本当にありがとうございました