【実話】「いつも笑顔の新人」→裏で“100%の嘘”を連発…清掃員を襲う予想外の展開に「ゾッとした」
【漫画】本編を読む
清掃作業のパートをしていた魚田コットン(@33kossan33)さんは、新しく入ってきた同僚の豹変ぶりに困惑した経験を持つ。その同僚は人当たりがよく、笑顔の絶えない人物だったが、裏では嘘のクレームをでっち上げ、上司に報告し続けていた。魚田さんは「こんな経験は滅多にないだろう」と漫画化したが、読者からは「同じような経験がある」と驚くほど多くの共感が寄せられた。
魚田さんは出会った当初から、その同僚に対して第六感のような違和感を抱いていたという。「自分に合わない人は最初になんとなくわかる。この感覚は結構あるあるのようだ」と魚田さんは振り返る。その直感通り、同僚は魚田さんの知らないところで「魚田さんが偉そうにしている」と事務所の職員が言っていたなどの作り話を上司に伝えていた。全く心当たりのないことで注意を受けるという、理不尽な状況に追い込まれたのである。
■歪曲された会話と嫉妬の影
さらに同僚の暴走は続く。会話の一部を都合よく解釈し、「片親はよくないと言われた」などと事実無根の話にすり替えていた。上司によれば、離婚歴のある同僚が魚田さんに嫉妬していたのではないかという。魚田さんは「人が人を陥れる理由は嫉妬が多いのではないか」と推測する。
この経験から、魚田さんは職場でのコミュニケーションの重要性を痛感した。「仕事は仕事」と割り切り、自己開示を避けていたことが、周囲に「何を考えているかわからない」と思わせる隙を与えてしまった。普段から周囲と信頼関係を築けていれば、悪口を言われてもすぐに鵜呑みにされず、状況が悪化する前に止められたのではないかと当時を振り返っている。
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
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