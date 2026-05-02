　2日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比24.5ポイント安の3696.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3934.55ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3861.67ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3788.78ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3744.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3734.30ポイント　　5日移動平均
3728.73ポイント　　1日TOPIX現物終値
3715.90ポイント　　25日移動平均
3696.50ポイント　　2日夜間取引終値
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3693.87ポイント　　75日移動平均
3660.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3643.02ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3626.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3570.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3497.25ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3380.12ポイント　　200日移動平均

株探ニュース