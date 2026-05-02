TOPIX先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比24.5ポイント安の3696.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3934.55ポイント ボリンジャーバンド3σ
3861.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3788.78ポイント ボリンジャーバンド1σ
3744.00ポイント 一目均衡表・転換線
3734.30ポイント 5日移動平均
3728.73ポイント 1日TOPIX現物終値
3715.90ポイント 25日移動平均
3696.50ポイント 2日夜間取引終値
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3693.87ポイント 75日移動平均
3660.25ポイント 一目均衡表・基準線
3643.02ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3626.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3570.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
3497.25ポイント ボリンジャーバンド3σ
3380.12ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3934.55ポイント ボリンジャーバンド3σ
3861.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3788.78ポイント ボリンジャーバンド1σ
3744.00ポイント 一目均衡表・転換線
3734.30ポイント 5日移動平均
3728.73ポイント 1日TOPIX現物終値
3715.90ポイント 25日移動平均
3696.50ポイント 2日夜間取引終値
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3693.87ポイント 75日移動平均
3660.25ポイント 一目均衡表・基準線
3643.02ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3626.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3570.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
3497.25ポイント ボリンジャーバンド3σ
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