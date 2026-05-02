2日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比24.5ポイント安の3696.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3934.55ポイント ボリンジャーバンド3σ

3861.67ポイント ボリンジャーバンド2σ

3788.78ポイント ボリンジャーバンド1σ

3744.00ポイント 一目均衡表・転換線

3734.30ポイント 5日移動平均

3728.73ポイント 1日TOPIX現物終値

3715.90ポイント 25日移動平均

3696.50ポイント 2日夜間取引終値

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3693.87ポイント 75日移動平均

3660.25ポイント 一目均衡表・基準線

3643.02ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3626.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3570.13ポイント ボリンジャーバンド2σ

3497.25ポイント ボリンジャーバンド3σ

3380.12ポイント 200日移動平均



株探ニュース