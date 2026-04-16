【ムーミン】春のギフトシーンに向けたアイテムで「ありがとう」を伝えよう！
春のギフトシーンに向けたムーミンのアイテムをご紹介。⽇常の「ありがとう」の気持ちを伝えるギフトを中⼼に、さまざまなアイテムを取り揃え、ムーミンの世界観を取り⼊れたギフトシーンをご提案！
＞＞＞ギフトにオススメなムーミンアイテムをチェック！（写真20点）
「ムーミン」は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
⼿⼟産やお礼などのシーンに寄り添い、贈る相⼿を選ばず取り⼊れやすいムーミン商品から、⽇常のギフトシーンにおすすめのアイテムをご紹介。
シリーズで揃えてプレゼントしたいムーミンの⼈気アイテムとして、電⼦レンジ・⾷洗機に対応した⽇常使いしやすい仕様で、贈りものとしても選びやすい「マグ AREKORE（ムーミン／リトルミイ）」や、
薄くかさばらず乾きやすく、清潔に使いやすい「てぬぐい AREKORE （ムーミン/リトルミイ）」。それぞれ2種類あるので、AREKORE シリーズで揃えて贈るのもおすすめ。
そして⽇常のギフトシーンにおすすめのムーミンのフードギフト。お湯を注ぐだけで⼿軽に楽しめる「ムーミン ＆ テーブル6種類のスープ ギフトボックス」、個包装で分けやすく、⼿⼟産やちょっとしたお礼にも添えやすい「MOOMIN×湯の花せんべい」、絵本のアートを使⽤したパッケージの「ゴーフレット⽸（抹茶チョコクリーム/いちごチョコクリーム）」。美味しいだけでなく、食べ終わった後に活用できる缶んおパッケージも喜ばれそう。
また、組み合わせても、ひとつでも贈りやすいムーミンのギフトアイテムも。落ち着いたデザインで⽇常使いしやすい「タオルハンカチ リトルミイ ボーダーII（ブラック／レッド）」、⽇常で使いやすい⾔葉を揃えた全 10 種類のデザインの「メッセージティー」、⾝の回りのアイテムに貼ったりして楽しめる「クッキー⾵シール（ムーミン／リトルミイ）」、傘やペットボトルの⽬印に使える「It's So Me！ ムーミン（ムーミン／スナフキン／リトルミイ／ニョロニョロ）」、ムーミン⾕の仲間たちをかたどった「いつでもムーミンビスケット（ミルク／ココア）」。個包装や多種類のアイテムでオリジナルのセットを作って贈るのも楽しそう。
贈る人も楽しめるようなプレゼントで工夫してみて。
（C）Moomin Characters TM
＞＞＞ギフトにオススメなムーミンアイテムをチェック！（写真20点）
「ムーミン」は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
シリーズで揃えてプレゼントしたいムーミンの⼈気アイテムとして、電⼦レンジ・⾷洗機に対応した⽇常使いしやすい仕様で、贈りものとしても選びやすい「マグ AREKORE（ムーミン／リトルミイ）」や、
薄くかさばらず乾きやすく、清潔に使いやすい「てぬぐい AREKORE （ムーミン/リトルミイ）」。それぞれ2種類あるので、AREKORE シリーズで揃えて贈るのもおすすめ。
そして⽇常のギフトシーンにおすすめのムーミンのフードギフト。お湯を注ぐだけで⼿軽に楽しめる「ムーミン ＆ テーブル6種類のスープ ギフトボックス」、個包装で分けやすく、⼿⼟産やちょっとしたお礼にも添えやすい「MOOMIN×湯の花せんべい」、絵本のアートを使⽤したパッケージの「ゴーフレット⽸（抹茶チョコクリーム/いちごチョコクリーム）」。美味しいだけでなく、食べ終わった後に活用できる缶んおパッケージも喜ばれそう。
また、組み合わせても、ひとつでも贈りやすいムーミンのギフトアイテムも。落ち着いたデザインで⽇常使いしやすい「タオルハンカチ リトルミイ ボーダーII（ブラック／レッド）」、⽇常で使いやすい⾔葉を揃えた全 10 種類のデザインの「メッセージティー」、⾝の回りのアイテムに貼ったりして楽しめる「クッキー⾵シール（ムーミン／リトルミイ）」、傘やペットボトルの⽬印に使える「It's So Me！ ムーミン（ムーミン／スナフキン／リトルミイ／ニョロニョロ）」、ムーミン⾕の仲間たちをかたどった「いつでもムーミンビスケット（ミルク／ココア）」。個包装や多種類のアイテムでオリジナルのセットを作って贈るのも楽しそう。
贈る人も楽しめるようなプレゼントで工夫してみて。
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