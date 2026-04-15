【トムとジェリー】プリッツの期間限定パッケージに登場！
世界中で愛される「トムとジェリー」をパッケージデザインに起用した、プリッツ旨サラダ＜8袋＞と、トマトプリッツ＜8袋＞が、4月21日（火）より発売される。
＞＞＞トムとジェリーの期間限定パッケージをチェック！（写真3点）
1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラが世に送り出したアニメーション『トムとジェリー』。ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディは、今もなお世界中の子どもたちと大人たちを笑顔にしている。
そんな『トムとジェリー』が、プリッツ8袋タイプの期間限定パッケージに登場。
「プリッツ」は、サクサクとした心地よい食感がリズムを生み出し、「じぶん時間」をさらに楽しく彩るロングセラーブランド。今回の期間限定パッケージでは、中のトレーが『トムとジェリー』のオリジナルぬり絵になっており、トムとジェリーやその仲間たちのかわいいイラストが楽しめる。オリジナルぬり絵のトレーは全3種類あり、ランダムに入っているので何が出るかはお楽しみ。
キャンペーンマークが入った、プリッツ旨サラダ＜8袋＞・トマトプリッツ＜8袋＞のみが、期間限定パッケージおよびオリジナルぬり絵トレーの対象商品なのでお間違えなく！
＞＞＞トムとジェリーの期間限定パッケージをチェック！（写真3点）
1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラが世に送り出したアニメーション『トムとジェリー』。ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディは、今もなお世界中の子どもたちと大人たちを笑顔にしている。
「プリッツ」は、サクサクとした心地よい食感がリズムを生み出し、「じぶん時間」をさらに楽しく彩るロングセラーブランド。今回の期間限定パッケージでは、中のトレーが『トムとジェリー』のオリジナルぬり絵になっており、トムとジェリーやその仲間たちのかわいいイラストが楽しめる。オリジナルぬり絵のトレーは全3種類あり、ランダムに入っているので何が出るかはお楽しみ。
キャンペーンマークが入った、プリッツ旨サラダ＜8袋＞・トマトプリッツ＜8袋＞のみが、期間限定パッケージおよびオリジナルぬり絵トレーの対象商品なのでお間違えなく！
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