グラビアアイドルの清水あいりが、人気YouTuberグループ・コムドットの生配信企画にサプライズで登場。覆面を脱いだ直後に披露した大胆なパフォーマンスに、メンバーたちがタジタジになる場面があった。

【映像】清水あいり、話題を呼んだ胸元露わな姿（実際の様子）

事の発端は、ABEMAで放送された『コムドット 30時間限界突破フェス』内の企画「やまとを見つけろ！100人ハグ」である。体育館に並んだ100人の参加者の中から、ハグのみを頼りにリーダーのやまとを探し出すというルールで、間違えた場合はメンバーにパイが投げられるという過酷な挑戦だ。

参加者の中にはゲストも紛れており、あむぎりが“5番”と書かれた人物にハグをして仮面を外すと、そこには清水の姿があった。清水は身に纏っていた黒いガウンを脱ぎ捨て、胸元が露わなセクシーな衣装を披露。「いや〜ん」と声を上げながら、コムドットのメンバーたちを至近距離で魅了した。

さらに清水は、ひゅうがに対して「あっちのパイとこっち（私）のパイどっちが良かった？」と、罰ゲームのパイと自身のバストをかけた際どい質問を投げかけた。これに対し、ひゅうがが照れながらも「それはこっち（＝清水の胸）です」と答えると、清水は「も〜男やなぁ」と胸元を強調して体をくねらせ、満足げな表情を浮かべていた 。

深夜のサプライズ出演と清水の徹底したキャラクターに、視聴者からは「さすが清水あいり！！！」「みてられない笑笑」「ご褒美タイムだね笑笑」「すごいなやばい笑笑笑笑」「あいりん好きすぎる！」といった多くのコメントが寄せられ、ネット上で大きな盛り上がりを見せた。