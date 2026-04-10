（須藤駿介アナウンサー）

静岡献立予報 ！スーパーで聞いたお買い得な食材を

値段とそして簡単レシピも合わせてご紹介していきますよ

今日もですね 田子重西中原店の増田店長に

いろいろとおすすめの食材を聞いてきました

今日のおすすめ食材はズバリ 「イワシ」でございます

（松浦悠真気象予報士）

なるほど 今日はお魚ですね

（須藤駿介アナウンサー）

そうなんですよ 日本海側で今年は特に豊漁だということで

例年に比べまして 松浦さん25%も安く手に入れることができるんですね。

（松浦悠真気象予報士）

イワシ大好きなので こうやって安くなっているというのは

本当に嬉しいですね

（須藤駿介アナウンサー）

本当にお刺身で食べてもいいし 天ぷらで食べてもいいし

もう万能の食材だと思うんですが

気になるお値段はこちらです

田子重中原店 現在小さめはなんと37円で！

数字を見るとほっと安心してしまうような価格です。

その他も80円 107円 142円とあるんですけど

それぞれ下処理済みであって

大きめ サイズが違ったりと 値段もばらつきがあるんですが

比較的お安く購入することができるんですね

さあ そんなイワシを使ったおすすめのレシピが

今日はこちらです

甘じょっぱくて癖になる イワシの梅煮でございます

梅干しを使うんですけどね

唐辛子でピリッと味付けもされていまして

その味の変化なども楽しめる そんな梅煮なんですが

作り方は簡単です 。

酒 みりん 砂糖 醤油を 水を中火で煮立たせまして

そこに梅干しも乗せていくんですね

唐辛子 生姜を加えたら再び煮立たせまして

ここで落とし蓋を乗せまして

どんどん味を染み込ませていきます

全体的に煮汁をかけながら30分40分煮まして

最後 イワシを取り出して器に盛るんですけれども

その煮汁を中火で煮詰めていくとこのように！

うん

おいしい梅煮が完成するんですね！





スタジオもいい香りが漂ってるんじゃないですか？皆さんどうぞ召し上がってください！（コメンテーター津川祥吾 元衆議院議員）梅干しと一緒に食べると本当においしいですね（コメンテーター若狭勝 弁護士）素晴らしい（須藤駿介アナウンサー）でも本当 松浦さんこの土日はちょっと気温も上がるんでねさっぽりと食べられるんじゃないですか（松浦悠真気象予報士）確かにそうですよねもうピクニックなんかに持って行ってもいいかもしれないですよね（須藤駿介アナウンサー）ピクニックに梅煮を持って行ったら1ランク いや2ランク上のピクニックになるかもしれない皆さんもぜひ試してみてください