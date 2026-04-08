【カードキャプターさくら クリアカード編】ヴィレヴァンコラボアイテムが登場！
『カードキャプターさくら クリアカード編』と、ヴィレッジヴァンガードのコラボアイテムが登場。作品の魅力をぎゅっと詰め込んだ、ここでしか出会えない特別なアイテムだ。
＞＞＞コラボアイテムを全種チェック！（写真14点）
『カードキャプターさくら』は、1996年6月号から2000年8月号にかけて月刊少女まんが誌『なかよし』にて連載。1998年から2000年にかけてNHKでアニメ化され、第1期と第2期は「クロウカード編」、第3期は「さくらカード編」が放送された。
連載20周年となる2016年に16年ぶりとなる新章『カードキャプターさくら クリアカード編』がスタート。2021年には連載25周年を迎え、数多くの関連グッズが発売された。2023年はアニメ放送25周年を迎え、「クリアカード編」アニメ続編制作決定が発表されている。世界中で、世代を超えて愛される国民的作品。関連書籍も多く、原作の累計発行部数は2200万部を突破している。
そんなさくらのアイテムがヴィレッジヴァンガードに登場。
商品ラインナップは、「トレーディング缶バッジ」「キャラスタンド」「アクリルキーホルダー」「アクリルチャーム」「トレーディングクリアカード」「スマホショルダーストラップ」「トートバッグ」の7種類。
ヴィレヴァンでしか手に入らないアイテム。ぜひこの機会にお楽しみを。
（C）CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK
＞＞＞コラボアイテムを全種チェック！（写真14点）
『カードキャプターさくら』は、1996年6月号から2000年8月号にかけて月刊少女まんが誌『なかよし』にて連載。1998年から2000年にかけてNHKでアニメ化され、第1期と第2期は「クロウカード編」、第3期は「さくらカード編」が放送された。
連載20周年となる2016年に16年ぶりとなる新章『カードキャプターさくら クリアカード編』がスタート。2021年には連載25周年を迎え、数多くの関連グッズが発売された。2023年はアニメ放送25周年を迎え、「クリアカード編」アニメ続編制作決定が発表されている。世界中で、世代を超えて愛される国民的作品。関連書籍も多く、原作の累計発行部数は2200万部を突破している。
商品ラインナップは、「トレーディング缶バッジ」「キャラスタンド」「アクリルキーホルダー」「アクリルチャーム」「トレーディングクリアカード」「スマホショルダーストラップ」「トートバッグ」の7種類。
ヴィレヴァンでしか手に入らないアイテム。ぜひこの機会にお楽しみを。
（C）CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優