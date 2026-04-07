イラン高官、トランプ氏は戦争に対する「制御を失っている」
（CNN）トランプ米大統領の6日の発言を受け、イランの安全保障関係の高官は、同国がトランプ氏に戦略的敗北をもたらしたと述べた。イラン国民に向けたトランプ氏の激化する発言は紛争に対する制御を失っていることを反映しているとしている。
「（イスラエルの）ネタニヤフ首相と連携したイスファハン南部でのトランプ氏の軍事的失敗は戦略的な失敗であり、イラン国民に対する侮辱や攻撃的な言葉遣いが増えていることは、彼が戦争の管理に関して制御を失ったことを示している」と、高官は述べた。
イランがパキスタンを通じて届けたとする書簡の詳細については明らかにしなかったものの、高官は「戦争が恒久的に終結しない限り、ホルムズ海峡が以前の状態に戻ることはない」というイランの立場を「明確に」表明したと述べた。
また、イランへの攻撃が完全に停止した後でも、海峡の再開は、相手側が約束をどの程度履行するかに連動した規定のもとでのみ行われるとの考えを示した。
「イランはトランプ氏とその代表団を信頼しておらず、追加の保証を求めている」という。
高官はさらに「イランは戦争の終結を望んでいるが、トランプ氏が望むような方法や時期ではない」と付け加えた。