2016年に配信が始まった「仮面ライダーアマゾンズ」が、2026年に10周年を迎えます。

これを記念したイベント「仮面ライダーアマゾンズ 10th Anniversary Festival『感謝ノ晩餐会』」の開催が決定。会場は東京・有楽町の「I’M A SHOW」で、開催日は6月6日。昼夜2公演が予定されています。

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■ “最狂”の異色作として刻まれた「アマゾンズ」

「仮面ライダーアマゾンズ」は、2016年にAmazonプライム・ビデオ配信作品としてスタート。Season1、Season2に加え劇場版も製作され、ダークで容赦のない展開とハードなアクションで、多くの特撮ファンに強烈な爪痕を残した“最狂”の異色作です。

通常のテレビシリーズではなかなか踏み込みにくいグロテスクな描写や、救いきれないほど過酷な人間ドラマも相まって、当時大きな話題になりました。

物語の中心にいたのは、人との共存を願う水澤悠／仮面ライダーアマゾンオメガ（キャスト：藤田富）と、すべてのアマゾンを狩ることを使命のように背負った鷹山仁／仮面ライダーアマゾンアルファ（谷口賢志）です。

この2人の激突があまりにも重く、そして痛々しく、だからこそ最後まで目を離せない作品でもありました。

なかでも谷口賢志さん演じる鷹山仁は、悪役性がある一方、どこか憎めないキャラクター性も相まって、ファンからは「伝説のヒモ」と呼ばれ愛されました。

元製薬会社の研究者という経歴を持ちながら、作中では恋人の泉七羽（東亜優）に養われる（ヒモ）生活を送り、さらに生卵を丸飲みするという、とんでもないワイルドさを披露。あのインパクトで、当時心をつかまれた人も多かったのではないでしょうか。

■ 10周年の“感謝ノ晩餐会”は昼夜2公演で開催

今回開催される「感謝ノ晩餐会」は、そんなシリーズの歴史に爪痕を残した「アマゾンズ」の10周年にふさわしく、Season1、Season2、劇場版の出演者たちが集結するメモリアルイベントです。

昼公演「“覚醒”ノ晩餐」は13時開場、14時開演予定、夜公演「“輪廻”ノ晩餐」は18時開場、19時開演予定となっています。

内容は、キャストによるトークパートと、主題歌を担当した小林太郎さんによるライブパートの二部構成。昼夜で一部内容が異なるとのことで、どちらに参加するか悩ましいところです。

トークパートには主演の藤田富さん、谷口賢志さんに加え、物語に温かみを添えた「駆除班」メンバーの俊藤光利さん、高木勝也さん（シリーズ中芸名は「勝也」）、宮原華音さんが昼夜共通で出演予定。

昼公演にはヒロインの武田玲奈さんはじめ、東亜優さん、沢井美優さん、脚本の小林靖子さん。夜公演には前嶋曜さん、姜暢雄さん、大西統眞さん、監督の石田秀範さんがゲスト出演予定となっています。

さらにライブパートは昼夜共通で主題歌の小林太郎さんが出演し、杉田昌也さん、吉留昂佑さん、大浜光信さんがサポートミュージシャンとして参加。

チケットは、VIPチケットが税込1万5000円、通常チケットが税込8000円で、いずれもドリンク代は別です。

VIPチケットはファンクラブ／東映ビデオオンラインショップ先行（3月13日〜4月5日）とオフィシャル先行（4月13日〜5月17日）のみの取り扱いで、最優先抽選に加え、終演後の出演者アフタートーク参加、小林太郎さんと仮面ライダーオメガ、仮面ライダーアルファによるハイタッチ、昼夜別デザインのピクチャーチケット、昼夜別デザインの特製ラバーバンドが付属。かなり盛りだくさんな内容です。

なお、一般発売（先着）は5月24日から実施。ファンクラブ先行で売り切れになった場合は、販売が終了になることもあるそうです。

■ 10周年記念Blu-ray BOXも発売決定

また、10周年記念アイテムとして「仮面ライダーアマゾンズ SEASON1＆2 Blu-ray BOX」が5月13日に発売されます。全26話を収録した4枚組で、価格は税込2万2000円。

2016年4月1日から配信されたSEASON1、2017年4月7日から配信されたSEASON2をまとめて楽しめる仕様となっており、あらためてあの地獄のような物語を一気に浴びたい人にはうってつけのパッケージです。

配信作品として始まりながら、あまりの熱量と衝撃で今も語り継がれる「仮面ライダーアマゾンズ」。10年たってなお、こうして大規模な記念イベントが開かれるあたりにも、作品がどれだけ深く愛されてきたかがにじみます。

悠と仁、そして駆除班やヒロインたちとの濃密な時間をもう一度味わいたいファンにとって、今回の「感謝ノ晩餐会」は見逃せない一日になりそうです。

＜参考・引用＞

東映特撮ファンクラブ公式X（@tokusatsu_fc）

仮面ライダーアマゾンズ公式X（@rider_amazons）

東映特撮ファンクラブ公式サイト「仮面ライダーアマゾンズ 10th Anniversary Festival『感謝ノ晩餐会』」

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026040103.html