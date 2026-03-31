ABEMA恋リア「ラブキン2」読者が選ぶ“大胆アプローチ名場面”トップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2026/03/31】エンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（配信中）の名場面ランキングを決めるべく、読者アンケートを実施。読者が選ぶ大胆アプローチ名場面トップ10を発表する。【モデルプレスランキング】
【写真】元AKB48、イケメンとキス
1位：もえ（川瀬もえ）とたいじゅ（白鳥大珠）のワイン風呂でのキス（第4話）
2位：まりや（永尾まりや）とたいじゅ（白鳥大珠）の音漏れ濃厚キス（第3話）
3位：はづき（木村葉月）からたいせい（陸大成）への鼻ディープキス（第1話）
4位：たいじゅ（白鳥大珠）がまりや（永尾まりや）を押し倒すキス（第6話）
5位：ゆめ（林ゆめ）からたかし（坂口隆志）への指挟みキス（第2話）
6位：ゆうと（奥雄人）からまりや（永尾まりや）へのおかわりキス（第5話）
7位：るみからゆうと（奥雄人）への膝枕（第1話）
8位：はづき（木村葉月）とたいせい（陸大成）の止まらないキス（第3話）
9位：なおき（小黒直樹）からせいな（聖菜）への不意打ちキス（第2話）
10位：たかしからもえへの上書きオイルキス（第5話）
調査期間：3月21日〜25日
回答数：510件
格闘家・たいじゅが指名したもえ。しかし、個室スパという密室で繰り広げられたのは、戦略を遥かに超越した“ガチ誘惑”。ワイン風呂に浸かりながら、もえがたいじゅの首に腕を回して引き寄せた瞬間の緊張感、そしてシャワー室でのシルエット越しに重なる影。もえの圧倒的なモテ力と、それに抗えないたいじゅの熱量が重なり、番組史に残るキスシーンとして1位を独占した。
＜読者コメント＞
・「素敵な色香を纏いながら綺麗な瞳の美しいまなざしでまっすぐに気持ちを伝える攻めの告白」
・「男性としてもえちゃんからこんなアプローチを受けたら落ちるに決まってます！」
・「女子からの攻めのキスは大胆でした。あれはもうドキドキ」
常に大人な余裕を見せていたまりやとたいじゅ。プールサイドという開放的なロケーションでありながら、2人だけの世界に没入していく様子は、まるで映画のワンシーン。特に視聴者を驚愕させたのが、画面越しにも響く音。大人の色気が飽和状態となった名場面だ。
＜読者コメント＞
・「音が漏れるくらいの熱量にこっちまで体温上がった。まりやちゃんの大人な色気が爆発してた」
・「プールサイドでの濃厚な時間は反則！」
・「お互いの気持ちを確かめ合った後のあの距離感…。見ているこちらが恥ずかしくなるほど本物だった」
第1話のパーティーという序盤戦から圧倒的だったはづきの“モテミッション”。「鼻へのキス」という指令を、あえて「鼻ディープ」とまで言わしめるほどの超至近距離で遂行した。普通なら可愛らしく終わるはずの鼻先へのキスを、情熱的な絡みへと昇華させたはづきのテクニックは、モテテクの賜物。スタジオMC陣の絶叫とともに、視聴者の心に強烈なインパクトを焼き付けた。
＜読者コメント＞
・「とにかくエロかった…。見てはいけないものを見た気がする」
・「はづきちゃんの『落としにいってる』感が凄すぎて鳥肌。鼻へのキスがこんなにエロいなんて新発見」
・「ミッション以上のものを返していく攻めの姿勢が最高」
夕暮れ時の崖の上、手作りチョコパイをプレゼントするというまっすぐなアプローチからの急展開。たいじゅがまりやをゆっくりと押し倒し、シルエットが重なる様子は、これまでの駆け引きを忘れさせるような、たいじゅの独占欲が見えた瞬間。まりやがたいじゅの首に腕を絡ませる姿も相まって、一線を越えそうな危うさが視聴者の妄想を掻き立てた。
＜読者コメント＞
・「1番キュンキュンしました。チョコパイからの押し倒しはズルい！
・「一線を越えるかと思った。夕日のロケーションと2人の体温が伝わってくるような映像美が最高」
・「このカップルは永遠に見ていられる」
内科医・たかしを翻弄した、ゆめの「指挟み」という高度なアプローチ。直接唇を重ねないからこそ、その間に介在する指先の感触が、より一層セクシーに映る。「やる？」と小悪魔的に提案するゆめの余裕と、たかしの頬を包み込む柔らかな手の動き。直接的なキスよりも想像力を掻き立てられるこのアプローチの大胆さはなかなか頭から離れない。
＜読者コメント＞
・「ゆめちゃん推しなので、、、たかしさんめっちゃ羨ましい！」
・「ゆめちゃんの強引さと指先の色っぽい仕草に惚れました！」
・「ゆめちゃんが可愛いから。指を通したキスの方が、直接するよりドキドキする気がする」
6位：ゆうと（奥雄人）からまりや（永尾まりや）へのおかわりキス
＜読者コメント＞
・「かっこいい！攻めた！可愛い系かと思いきや男って感じ！」
・「男だけど可愛いらしさも兼ね備えてる！けどちゃんと攻めてるのもいい！」
7位：るみからゆうと（奥雄人）への膝枕
＜読者コメント＞
・「忘れがたい！ 羨ましい！ 最もシンプルな甘さ」
・「圧倒的にかわいかった」
8位：はづき（木村葉月）とたいせい（陸大成）の止まらないキス
＜読者コメント＞
・「はづきちゃんの可愛さやあざとさがでており私もイチコロになったため」
・「はづきちゃんの情熱的なリードがすごい」
9位：なおき（小黒直樹）からせいな（聖菜）への不意打ちキス
＜読者コメント＞
・「なおきの自然過ぎるアプローチがカッコ良すぎた」
・「急な“男”の部分に完全に落ちました！せいなちゃんの驚いた表情もリアルで可愛すぎて、不意打ちの破壊力が凄まじかったです」
10位：たかしからもえへの上書きオイルキス
＜読者コメント＞
・「セクシーなアプローチのはずなのに、たかしの優しさとあたたかさを感じました」
・「キスだけでもなくマッサージも上書きできるんやなって思いました」
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元AKB48、イケメンとキス
◆モデルプレス読者の選ぶ「ラブキン2」大胆アプローチ名場面トップ10
1位：もえ（川瀬もえ）とたいじゅ（白鳥大珠）のワイン風呂でのキス（第4話）
2位：まりや（永尾まりや）とたいじゅ（白鳥大珠）の音漏れ濃厚キス（第3話）
3位：はづき（木村葉月）からたいせい（陸大成）への鼻ディープキス（第1話）
4位：たいじゅ（白鳥大珠）がまりや（永尾まりや）を押し倒すキス（第6話）
5位：ゆめ（林ゆめ）からたかし（坂口隆志）への指挟みキス（第2話）
6位：ゆうと（奥雄人）からまりや（永尾まりや）へのおかわりキス（第5話）
7位：るみからゆうと（奥雄人）への膝枕（第1話）
8位：はづき（木村葉月）とたいせい（陸大成）の止まらないキス（第3話）
9位：なおき（小黒直樹）からせいな（聖菜）への不意打ちキス（第2話）
10位：たかしからもえへの上書きオイルキス（第5話）
回答数：510件
◆1位：もえ（川瀬もえ）とたいじゅ（白鳥大珠）のワイン風呂でのキス
格闘家・たいじゅが指名したもえ。しかし、個室スパという密室で繰り広げられたのは、戦略を遥かに超越した“ガチ誘惑”。ワイン風呂に浸かりながら、もえがたいじゅの首に腕を回して引き寄せた瞬間の緊張感、そしてシャワー室でのシルエット越しに重なる影。もえの圧倒的なモテ力と、それに抗えないたいじゅの熱量が重なり、番組史に残るキスシーンとして1位を独占した。
＜読者コメント＞
・「素敵な色香を纏いながら綺麗な瞳の美しいまなざしでまっすぐに気持ちを伝える攻めの告白」
・「男性としてもえちゃんからこんなアプローチを受けたら落ちるに決まってます！」
・「女子からの攻めのキスは大胆でした。あれはもうドキドキ」
◆2位：まりや（永尾まりや）とたいじゅ（白鳥大珠）の音漏れ濃厚キス
常に大人な余裕を見せていたまりやとたいじゅ。プールサイドという開放的なロケーションでありながら、2人だけの世界に没入していく様子は、まるで映画のワンシーン。特に視聴者を驚愕させたのが、画面越しにも響く音。大人の色気が飽和状態となった名場面だ。
＜読者コメント＞
・「音が漏れるくらいの熱量にこっちまで体温上がった。まりやちゃんの大人な色気が爆発してた」
・「プールサイドでの濃厚な時間は反則！」
・「お互いの気持ちを確かめ合った後のあの距離感…。見ているこちらが恥ずかしくなるほど本物だった」
◆3位：はづき（木村葉月）からたいせい（陸大成）への鼻ディープキス
第1話のパーティーという序盤戦から圧倒的だったはづきの“モテミッション”。「鼻へのキス」という指令を、あえて「鼻ディープ」とまで言わしめるほどの超至近距離で遂行した。普通なら可愛らしく終わるはずの鼻先へのキスを、情熱的な絡みへと昇華させたはづきのテクニックは、モテテクの賜物。スタジオMC陣の絶叫とともに、視聴者の心に強烈なインパクトを焼き付けた。
＜読者コメント＞
・「とにかくエロかった…。見てはいけないものを見た気がする」
・「はづきちゃんの『落としにいってる』感が凄すぎて鳥肌。鼻へのキスがこんなにエロいなんて新発見」
・「ミッション以上のものを返していく攻めの姿勢が最高」
◆4位：たいじゅ（白鳥大珠）がまりや（永尾まりや）を押し倒すキス
夕暮れ時の崖の上、手作りチョコパイをプレゼントするというまっすぐなアプローチからの急展開。たいじゅがまりやをゆっくりと押し倒し、シルエットが重なる様子は、これまでの駆け引きを忘れさせるような、たいじゅの独占欲が見えた瞬間。まりやがたいじゅの首に腕を絡ませる姿も相まって、一線を越えそうな危うさが視聴者の妄想を掻き立てた。
＜読者コメント＞
・「1番キュンキュンしました。チョコパイからの押し倒しはズルい！
・「一線を越えるかと思った。夕日のロケーションと2人の体温が伝わってくるような映像美が最高」
・「このカップルは永遠に見ていられる」
◆5位：ゆめ（林ゆめ）からたかし（坂口隆志）への指挟みキス
内科医・たかしを翻弄した、ゆめの「指挟み」という高度なアプローチ。直接唇を重ねないからこそ、その間に介在する指先の感触が、より一層セクシーに映る。「やる？」と小悪魔的に提案するゆめの余裕と、たかしの頬を包み込む柔らかな手の動き。直接的なキスよりも想像力を掻き立てられるこのアプローチの大胆さはなかなか頭から離れない。
＜読者コメント＞
・「ゆめちゃん推しなので、、、たかしさんめっちゃ羨ましい！」
・「ゆめちゃんの強引さと指先の色っぽい仕草に惚れました！」
・「ゆめちゃんが可愛いから。指を通したキスの方が、直接するよりドキドキする気がする」
◆6位以降は？
6位：ゆうと（奥雄人）からまりや（永尾まりや）へのおかわりキス
＜読者コメント＞
・「かっこいい！攻めた！可愛い系かと思いきや男って感じ！」
・「男だけど可愛いらしさも兼ね備えてる！けどちゃんと攻めてるのもいい！」
7位：るみからゆうと（奥雄人）への膝枕
＜読者コメント＞
・「忘れがたい！ 羨ましい！ 最もシンプルな甘さ」
・「圧倒的にかわいかった」
8位：はづき（木村葉月）とたいせい（陸大成）の止まらないキス
＜読者コメント＞
・「はづきちゃんの可愛さやあざとさがでており私もイチコロになったため」
・「はづきちゃんの情熱的なリードがすごい」
9位：なおき（小黒直樹）からせいな（聖菜）への不意打ちキス
＜読者コメント＞
・「なおきの自然過ぎるアプローチがカッコ良すぎた」
・「急な“男”の部分に完全に落ちました！せいなちゃんの驚いた表情もリアルで可愛すぎて、不意打ちの破壊力が凄まじかったです」
10位：たかしからもえへの上書きオイルキス
＜読者コメント＞
・「セクシーなアプローチのはずなのに、たかしの優しさとあたたかさを感じました」
・「キスだけでもなくマッサージも上書きできるんやなって思いました」
◆「ラブパワーキングダム2」
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】