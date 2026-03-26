F1日本GP

自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで開催。26日には開幕に先立ち、ピットウォークなどのイベントが行われる。ゲート前は会場オープンの午前8時半の時点で大行列。その様子にX上のファンも驚きの声をあげていた。

熱心なファンが大行列を作った。鈴鹿サーキットの公式Xは会場オープン直前に、入場しようとするファンを誘導した際の様子を動画で投稿。「それでは皆さん4日間よろしくお願いいたします！WELCOME BACK TO SUZUKAいってらっしゃいー！！」とつづった。

ファンらは色とりどりの応援グッズを手にして、準備万端。フェラーリの赤やマクラーレンのオレンジなど人気チームのチームカラーが目立つ中、ホンダと関係の深い土地柄もあり、今季からタッグを組むアストンマーチンのカラーである緑のグッズを身に着けるファンも目立った。

木曜日の早朝から駆け付けたファンの熱気に、X上でも仰天の声が相次いだ。

「え、えーっと…今日はマシン走らんよね…」

「雨ん中ご苦労様です」

「鈴鹿サーキットに木曜日から行ける人が羨ましい…」

「今年は日本人ドライバー誰も出てないのに熱いF1ファンはこんなに居るんだね〜」

「人波エグい」

「うぁー相変わらず激混み 木曜日なのに」

「今日木曜日だよな…？」

「木曜日の時点でこの人だかりだそうです。これぞ日本のF1ファンパワー！」

決勝は29日に行われる。



（THE ANSWER編集部）