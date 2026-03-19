¡ÖË½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡×´Ú¹ñMF¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³DF¤Î¡ÈÏÓ¤òÄÏ¤à¢ªÂ¤ò½³¤ë¡É¤ÇÂ¨¥Õ¥¡¥¦¥ë¡ÖÄÙ¤·¤Ë¤¤¿¤Ê¡×¡Ö²ø²æ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ú½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
¡ÚAFC½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2026¡Û´Ú¹ñ½÷»ÒÂåÉ½ 1¡Ý4 ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3·î18Æü¡¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏÓ¤òÄÏ¤à¢ªÂ¤ò½³¤ë¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Æü´ÚÀï¤Î½ªÈ×¤Ç·ã¤·¤¹¤®¤ë¥×¥ì¡¼¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤ÎDF·§Ã«¼Ó´õ¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎMF¥«¥ó¡¦¥Á¥§¥ê¥à¤ËÏÓ¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÂ¤´¤Èºï¤é¤ì¤ÆÅÝ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö3·î18Æü¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏAFC½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2026¤Î½à·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤È·ãÆÍ¡£º£Âç²ñ½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î4¡¼1¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ø¤Î¾Ç¤ê¤«¤é¤«¡¢´Ú¹ñ¤Ï½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤Ë°µÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ã¤·¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬4¡¼1¤ÈÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿89Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿Ø¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇMF¾¾·¦¿¿¿´¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿·§Ã«¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎMF¥«¥ó¡¦¥Á¥§¥ê¥à¤¬ÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤Ç¥Á¥§¥¤¥¹¡£¥«¥ó¡¦¥Á¥§¥ê¥à¤Ï·§Ã«¤ÎÏÓ¤òÄÏ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÆÍ¤Ã¤Ä¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤¿Â¤¬·§Ã«¤ÎÂ¤Ë¤âÀÜ¿¨¡£2¿Í¤È¤â¥Ô¥Ã¥Á¤Ë·ã¤·¤¯ÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¼ç¿³¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤Ã¤ÆÆüËÜ¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ã¤·¤¹¤®¤ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»ÅçºÌ¤µ¤ó¡Ê¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óDF¡Ë¤Ï¡Ö¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤Ê¤¤°µÎÏ¤Ë»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¡£¼Â¶·¤ÎÀ¾Ã£É§»á¤â¡Ö¤ª¤ª¡Ä¥«¥ó¡¦¥Á¥§¥ê¥à¤Ï¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤ËÂ©¤òÆÝ¤ó¤À¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÃÏ¤¬½Ð¤¿¤Ê¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡·§Ã«¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ë¤ÏSNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡£¡Ö¥«¥ó¥Õ¡¼¤Ï¤ä¤á¤Æ¡ª¡×¡ÖË½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡Ä¡×¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÃÏ¤¬½Ð¤¿¤Ê¡×¡ÖÄÙ¤·¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö²ø²æ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡Ö²ø²æ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï²ø²æ¤À¤±¡×¤Ê¤ÉÉé½ý¤ò´í×ü¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¤â·§Ã«¤ÏÌµ½ý¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¾¡¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤òÂà¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼¡¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤À¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¡¢½à·è¾¡¤ÇÃæ¹ñÂåÉ½¤ÈÍ¥¾¡¸õÊä¤òÏ¢ÇË¤·¤Æ¤¤¿¶¯Å¨¤È¤Î·è¾¡¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö3·î21Æü¤Î18»þ¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤âÂçÊÁ¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¾¡Éé¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤Îµ»½Ñ¤È½ÓÉÒÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿AFC½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2026¡Ë