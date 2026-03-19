【実走検証】ブリッドのスポーツシートは長距離運転の疲労軽減にも有効なのか!? “素”のハイエースで下道を約900km走って確かめてみた
ホールド性を高めたスポーツシートは、あくまで高いＧのかかるモータースポーツやスポーツ走行向けで、街乗りメインの使い方には少々オーバースペックなのでは？というイメージを持つ人は多いはず。
■東京←→名古屋間の一般道走行でスポーツシートを試す
そこで、運転席と助手席をブリッドのセミバケットシート「ユーロスターⅡクルーズ・グラデーションロゴBE（17万1600円～）」に換装したハイエースバン スーパーGLロング標準ボディ標準ルーフ（FR・ガソリン）で東京－名古屋間を一般道オンリーで往復。総走行距離が約900kmに達したロングドライブが苦行になるのか、楽しくなるか、スポーツシートの疲労軽減効果やいかに……
出発地は東京都心で、目的地は侍ジャパンの強化試合に沸く名古屋市内（取材日は2026年2月27日）。「大谷翔平と同じ空気を吸いたい」という物見遊山的な発想と、いかにも名古屋らしいカットが撮りたくて、名古屋城の天守閣とクルマが一緒に写せる名城公園脇の「御深井大堀」にセット。高速道路を使えば3時間足らずだが、あえて下道を選択。夕方の帰宅渋滞と重なったため、カーナビの検索結果では国道1号→23号を使って到着予想時刻は約8時間後。
覚悟を決めてユーロスターⅡクルーズに換装されたハイエースのコックピットに収まると、座り始めこそタイトな印象を受けるものの、なじんでくると両脇とももまわりの包み込まれる感じが心地よく、長丁場でも頑張れそうな気分になる。
一方、スーパーGLの純正シートはヘッドレストが分割式でホールド性を高めた形状にするなど、商用車のシートとしてはおごった仕様だが、ハイエースバンベースのキャンピングカーやトランポ、ノーマル車に数多く乗ったことのある筆者としては、リヤサスが乗り心地に不利なリーフリジッドということもあり、お世辞にも快適とは言い難い。
夕方の酷い渋滞にハマりながらスタートから約3時間費やし、休憩を挟まずに神奈川県を抜けて静岡県に入ったあたりでも腰や肩まわりの疲労は感じられない。
長時間座り続けてみて純正シートとブリッドの違いをもっとも感じたのが、座面や腰まわりのクッション。純正は時間の経過とともにクッションが利かなくなりお尻と腰が痛くなってくるが、ブリッドは長年のシート作りの知見を生かした絶妙な配分のウレタンフォームが体圧を分散し、体への負担を和らげてくれる。
加えて、エンジンとタイヤの真上に運転席があるキャブオーバー車の構造上避けられない、路面からの入力やエンジン・駆動系の振動がシートに伝わるのを抑えて、疲労軽減に寄与する。
ホールド性に優れるブリッドのシートは、長時間座っても体のズレが少ない。純正シートはシートポジションを正しく取り、深く腰かけているのに時間が経つとお尻と座面、背もたれがズレてきて、その都度姿勢の修正を余儀なくされる。
ブリッドは両脇とももが自然に引き締められ、腰まわりが背もたれから離れず猫背にならない。骨盤を立てた正しい運転姿勢を意識せずにキープできるのでドライバーの身体的ストレスが軽減される。
■あえてスポーツシートで仮眠を試みる
静岡県内は高規格のバイパスを使って一気にスルー。愛知県に入ったあたりで日付が変わったので、国道23号線（名豊道路）の「道の駅とよはし」に立ち寄り、あえてリヤシートではなく、運転席のユーロスターⅡクルーズをリクライニングさせて2時間弱仮眠してみた。
■東京←→名古屋間の一般道走行でスポーツシートを試す
そこで、運転席と助手席をブリッドのセミバケットシート「ユーロスターⅡクルーズ・グラデーションロゴBE（17万1600円～）」に換装したハイエースバン スーパーGLロング標準ボディ標準ルーフ（FR・ガソリン）で東京－名古屋間を一般道オンリーで往復。総走行距離が約900kmに達したロングドライブが苦行になるのか、楽しくなるか、スポーツシートの疲労軽減効果やいかに……
出発地は東京都心で、目的地は侍ジャパンの強化試合に沸く名古屋市内（取材日は2026年2月27日）。「大谷翔平と同じ空気を吸いたい」という物見遊山的な発想と、いかにも名古屋らしいカットが撮りたくて、名古屋城の天守閣とクルマが一緒に写せる名城公園脇の「御深井大堀」にセット。高速道路を使えば3時間足らずだが、あえて下道を選択。夕方の帰宅渋滞と重なったため、カーナビの検索結果では国道1号→23号を使って到着予想時刻は約8時間後。
覚悟を決めてユーロスターⅡクルーズに換装されたハイエースのコックピットに収まると、座り始めこそタイトな印象を受けるものの、なじんでくると両脇とももまわりの包み込まれる感じが心地よく、長丁場でも頑張れそうな気分になる。
一方、スーパーGLの純正シートはヘッドレストが分割式でホールド性を高めた形状にするなど、商用車のシートとしてはおごった仕様だが、ハイエースバンベースのキャンピングカーやトランポ、ノーマル車に数多く乗ったことのある筆者としては、リヤサスが乗り心地に不利なリーフリジッドということもあり、お世辞にも快適とは言い難い。
夕方の酷い渋滞にハマりながらスタートから約3時間費やし、休憩を挟まずに神奈川県を抜けて静岡県に入ったあたりでも腰や肩まわりの疲労は感じられない。
長時間座り続けてみて純正シートとブリッドの違いをもっとも感じたのが、座面や腰まわりのクッション。純正は時間の経過とともにクッションが利かなくなりお尻と腰が痛くなってくるが、ブリッドは長年のシート作りの知見を生かした絶妙な配分のウレタンフォームが体圧を分散し、体への負担を和らげてくれる。
加えて、エンジンとタイヤの真上に運転席があるキャブオーバー車の構造上避けられない、路面からの入力やエンジン・駆動系の振動がシートに伝わるのを抑えて、疲労軽減に寄与する。
ホールド性に優れるブリッドのシートは、長時間座っても体のズレが少ない。純正シートはシートポジションを正しく取り、深く腰かけているのに時間が経つとお尻と座面、背もたれがズレてきて、その都度姿勢の修正を余儀なくされる。
ブリッドは両脇とももが自然に引き締められ、腰まわりが背もたれから離れず猫背にならない。骨盤を立てた正しい運転姿勢を意識せずにキープできるのでドライバーの身体的ストレスが軽減される。
■あえてスポーツシートで仮眠を試みる
静岡県内は高規格のバイパスを使って一気にスルー。愛知県に入ったあたりで日付が変わったので、国道23号線（名豊道路）の「道の駅とよはし」に立ち寄り、あえてリヤシートではなく、運転席のユーロスターⅡクルーズをリクライニングさせて2時間弱仮眠してみた。