「月光（ムーンライト）海里」5月に運転

JR東日本は2026年3月17日、観光列車「海里」のHB-E300系気動車を使用した夜行団体臨時列車「月光（ムーンライト）海里」を今年5月に運行すると発表しました。運行区間は新潟〜上野間です。

【画像】これが新潟⇔上野「気動車の夜行列車」の運行時刻です

「海里」は、新潟の食や日本海の景観を楽しむことをコンセプトに、2019年から羽越本線の新潟〜酒田間で運行されています。リクライニングシートのほか、コンパートメントシート、ダイニングもあります。

5月16日（土）に初めて首都圏に乗り入れ、上野駅で展示される予定です。これに合わせ、5月15日（金）に新潟発・上野行き、5月16日（土）に上野発・新潟行きの「月光海里」が運転される予定です。

新潟発・上野行きの車内ではSUZUVELの「特製弁当」、上野発・新潟行の車内ではまい泉の「ミックスサンド」とJR東日本商事の「新潟の米粉入りスノーボール」が配布される予定。また、新潟発・上野発ともにオリジナルブランケットがノベルティとして用意されます。

料金は2万9000円（小学生2万5000円）からとなっています。申し込みはJR東日本びゅうツーリズム＆セールスのウェブサイト「日本の旅、鉄道の旅」で受付け、先行販売（JREポイントステージでステージ3以上の会員を対象）を3月18日14時から、一般販売を3月25日14時から開始するとしています。