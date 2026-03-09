【『CDTVライブ！ライブ！』今夜の出演者＆歌唱曲】中島健人、M!LK、キタニタツヤ feat. BABYMETALら全6組がパフォーマンス

動画：『CDTVライブ！ライブ！』今夜のラインアップ紹介

3月9日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストとおよび歌唱楽曲が発表された。

■今夜の『CDTVライブ！ライブ！』見どころは？

中島健人は、「アイドルとしての人生」を様々な角度から解釈した最新アルバムから、2回目の披露となる「XTC」と「IDOLIC」の2曲をスペシャルメドレーでおかわりライブ。

M!LKは最新曲「爆裂愛してる」をフルサイズでお届け。快進撃の止まらないM!LKらしさ満載の本楽曲を前回放送に続いて、おかわりライブで魅せる。

WEST.は、作詞作曲および振り付けを重岡大毅が手がける「これでいいのだ！」をフルサイズ初披露。笑い合いながら突き進んでいくWEST.のメッセージを届ける。

奇跡のコラボとして話題を呼んでいるキタニタツヤ feat. BABYMETALは、人気アニメシリーズの第二期のオープニングテーマとして起用されている「かすかなはな」をフルサイズでパフォーマンス。

AIはテレビCMも話題の、聴いた誰もが“きっと大丈夫”と思える優しさと勇気が湧く最新曲「ラッキーアイラブユー」、GENERATIONSはSUPER BEAVERの柳沢亮太が作詞作曲を手掛けた卒業ソング「本心」をフルサイズで歌唱する。

■出演アーティスト＆歌唱曲

AI「ラッキーアイラブユー」

WEST.「これでいいのだ！」

キタニタツヤ feat. BABYMETAL「かすかなはな」

GENERATIONS「本心」

中島健人「XTC」「IDOLIC」

M!LK「爆裂愛してる」

※アーティスト名五十音順

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

03/09（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/