シンガポールでの大会で優勝

バドミントンの田口真彩（ACT SAIKYO）が、五輪2大会連続銅メダルの渡辺勇大（J-POWER）とのペアで現地時間1日、シンガポールで開催された「シンガポール・インターナショナル・チャレンジ 2026」の混合ダブルスで優勝した。自身のインスタグラムでも報告すると、ファンから称賛の声が集まっている。

田口は1位の表彰台に腰かけて、渡辺と並ぶ2ショット写真を公開。「シンガポール・インターナショナル・チャレンジ 2026 応援ありがとうございました！ 次はスイス！頑張ります！」と喜びの声をつづっている。渡辺も同様の写真を公開し「応援ありがとうございました！ また次の大会に向けて準備していきます！」と記した。

24年からペアを組む2人は、昨年末の全日本総合選手権の混合ダブルスで優勝。一方で1月には田口が「膝のケアおよび強化を最優先事項」、渡辺が「支援してくださるスポンサー様に対しての恩返しが不十分と感じているから」などを理由に、内定していた日本代表としての活動を辞退していた。

そんな中での優勝報告に、田口のインスタグラムにはファンから称賛の声が溢れた。

「怪我で苦しんだ時期を乗り越えやっと…よく頑張りました！凄い！」

「真彩ちゃん優勝おめでとう」

「お疲れ様です！強い！可愛い！」

「テーピングもなくなって美脚がステキです おめでとう」

「まやちゃんおめでとう！テーピング取れて良かった！ 可愛すぎてしんどい」

「異次元の顔の小ささや2人とも」

「メチャかわいいですね 最高です」

田口は韓国アイドルに似ているとのことで、突如、韓国で人気が急上昇するなど国外でも高い人気を誇っている。



（THE ANSWER編集部）