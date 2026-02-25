¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¤Î¡È¼åÅÀ¡É¤òË½Ïª¡Ö¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¤â¡Ä¤Ê¤¼¤«Á´Á³¾åÃ£¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡2012Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦¥Ú¥¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê24¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê33¡ËÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÚ¸¶Áª¼ê¤Î°Õ³°¤Ê¼åÅÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥Ò¥Ò¥Ò¥Ò¥Ã¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÌÚ¸¶Áª¼ê¡¢¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¤â³¤³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥«¥Ê¥À¤ÈÊÆ¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡ÈË½Ïª¡É¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ëÌÚ¸¶Áª¼ê¤¬¤Ê¤¼¤«¸ì³Ø¤À¤±¤ÏÁ´Á³¾åÃ£¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡¢À¨¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÌÚ¸¶Áª¼ê¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³°¹ñ¤Î¤ªÍ§Ã£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤Ë¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÀ¨¤¹¤®¤ëºÍÇ½¤À¤Ê¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¿Í´ÖÎÏ¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹ÔÆ°¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¡ÄÇØÃæ¤Ç¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ä¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ì¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤ò1¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ß¤ó¤ÊÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÚ¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£