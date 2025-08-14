ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > マジックミラー号も登場 盆踊り大会の前夜祭に批判の声「これはアウ… イベント 時事ニュース 女性自身 マジックミラー号も登場 盆踊り大会の前夜祭に批判の声「これはアウト」 2025年8月14日 18時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 1日の中野駅前大盆踊り大会の前夜祭について「女性自身」が伝えた 「ピンク盆踊り」が実施され、AV撮影用の車両も搬入されていたという Xでも「これはアウト」などと批判があり、区も抗議文をサイトに掲載した 記事を読む おすすめ記事 市営住宅の駐車場に「新型アルファード」が！「600万」以上する車に乗っていても市営住宅に住み続けられるの？ 2025年8月14日 14時10分 上村謙信被告 5カ月滞在の香港から帰国と現地報道 わいせつ行為で有罪判決も…芸能界復帰に意欲か 2025年8月14日 21時0分 “カミソリを飲み込んだ”ような激しい痛み 新型コロナ「ニンバス」が猛暑の中で流行中 2025年8月14日 12時8分 「そもそもトイレの話がタブー過ぎる」Youtuberわさびちゃんが「トイレ動画」を公開しまくるようになったきっかけ「芸人で恥ずかしいこともないし、夫に提案」 2025年8月14日 15時58分 「普通のクマとは違う行動」20代男性が薮に引きずり込まれ安否不明 あす捜索へ 北海道羅臼岳 2025年8月14日 21時2分