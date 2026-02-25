日本テレビの大みそか特番として長年人気を博した「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の人気企画「絶対に笑ってはいけない」シリーズが25日、海外展開されることが発表された。

吉本興業は「笑ってはいけない」シリーズのグローバル展開を目指して、世界最大級の制作会社グループ・バニジェイ・エンターテインメント社とパートナーシップを締結。吉本興業の持つフォーマットの販売により、今後は世界で「絶対に笑ってはいけない」のローカル版制作が可能となった。

米国や英国、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパ等バニジェイが有する世界25の国と地域、約130の制作会社からなる強力な制作ネットワークを通じて、ローカル版の制作が予定されている。バニジェイは、ダウンタウンの松本人志が企画した「ドキュメンタル」で11バージョンのローカル版を制作した実績がある。今後は「絶対に笑ってはいけない」も国際的なエンターテインメントIPとしての確立を目指す。

関係者によると、現時点で制作が確定している国、地域はないという。自身も出演や罰を告げる声の参加で企画を支えた吉本興業・藤原寛副社長は「日本で最も人気のあるバラエティー番組の一つと自負しており、世界中でこの番組を楽しんでいただけることに期待しています」とコメントを寄せた。