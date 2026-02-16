¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°²è¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡ÊÆTV»Ê²ñ¼Ô¤ÎÊì¿Æ¼ºí©
¡ÊCNN¡ËÊÆNBC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥È¥¥¥Ç¡¼¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤¬¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Î¼«Âð¤«¤é²¿¼Ô¤«¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¿·¤¿¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÇÍ¶²ý¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¤òÏ¢¤ìµî¤Ã¤¿¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµï¾ì½ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¡£º£¤«¤é¤Ç¤â·è¤·¤ÆÃÙ¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌÂ»Ò¤Ç¤â¡¢¸ÉÆÈ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÏÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é15Æü¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢²ÈÂ²¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´õË¾¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÊì¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤«¤é2½µ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï´õË¾¤ò»ý¤Á¡¢¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÜºº¤¬3½µÌÜ¤ËÆþ¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1Ëü4000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤«¤é¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¾Úµò¤âÊ¬ÀÏ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥È¥¥¡¼¥½¥ó¤Î¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿½»ÂðÃÏ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¼êÂÞ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤Î²È¤Î¸¼´Ø¤Î¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¤ÌÌ»Ñ¤Î¿ÍÊª¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤Î¼ºí©¤ò½ä¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£FBI¤Ï¡¢¸¼´Ø¤Î¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÈÄ¹¤¬Ìó175¡Á178¥»¥ó¥Á¤ÎÃËÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£