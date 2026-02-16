Western Digital¤¬¡Ö2026Ç¯¶¡µëÊ¬¤ÎHDD¤Ï¤Û¤Ü´°Çä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¢ÇúÈ¯Åª¤ÊAI¼ûÍ×¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±À½ÉÊ¤ÎÇä¾å¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¤ï¤º¤«5¡ó¤Ë
HDD¤ä¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëWestern Digital¤¬¡¢¡Ö2026Ç¯¶¡µëÊ¬¤ÎHDD¤Ï¤Û¤Ü´°Çä¤·¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏAI¼ûÍ×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤ÆWestern Digital¤ÎÇä¾å¹â¤Î¤¦¤Á¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±À½ÉÊ¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«5¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Western Digital runs out of HDD capacity: CEO says massive AI deals secured, price surges ahead
AI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤Û¤É¤Î¥á¥â¥êÉÔÂ¤¬È¯À¸¤¹¤ë°ìÊý¡¢HDD¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥ºÀ½ÉÊ¤Îºß¸Ë¤¬Ê§Äì¤·¤ÆÇ¼´ü¤¬2Ç¯ÃÙ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎHDDÉÔÂ¤Ç2Ç¯´Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¡¼¥À¡¼¾õÂÖ¡¢ÃÙ±ä¤Ë¤è¤êQLC SSD¤Ø¤ÎµÞÂ®¤Ê°Ü¹Ô¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë - GIGAZINE
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Western Digital¤Ï2026Ç¯1·î29Æü¤Ë2026Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü(2025Ç¯10·î¡Á12·î)¤Î·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç25¡óÁý¤Î30²¯1700Ëü¥É¥ë(Ìó4600²¯±ß)¡¢ÁÆÍø±×Î¨¤Ï45.7¡ó¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï30.1¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¾å¹â¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëÂçÍÆÎÌHDD¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤¬Âç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Western Digital Reports Fiscal Second Quarter 2026 Financial Results | WD
https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-01-29-western-digital-reports-fiscal-second-quarter-2026-financial-results
·è»»È¯É½²ñ¤Ç¡¢Western Digital¤Î¥¢¡¼¥ô¥£¥ó¥°¡¦¥¿¥óCEO¤Ï¡Ö´û¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢2026Ç¯Ê¬¤ÎHDD¤Î¶¡µë¤Ï¤Û¤Ü´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¸ÜµÒ7¼Ò¤È¤Ï³ÎÌó¤ÎÈ¯Ãí½ñ¤òÄù·ëºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¼Ò¤È¤Ï2027Ç¯Ê¬¡¢1¼Ò¤È¤Ï2028Ç¯Ê¬¤ÎÄ¹´üÊñ³ç·ÀÌó¤òÄù·ëºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤Î·ÀÌó¤Ï¥¨¥¯¥µ¥Ð¥¤¥ÈÃ±°Ì¤ÎÍÆÎÌ¤È²Á³Ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Western Digital¤ÎÅê»ñ²È¸þ¤±¹ÊóÃ´Åö¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÇä¾å¹â¤ÏÁíÇä¾å¹â¤Î89¡ó¤òÀê¤á¡¢¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±À½ÉÊ¤ÎÇä¾å¹â¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«5¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£