元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏が１３日、所属事務所「ＭＭｓｕｎ」の公式サイトで約３０年にわたり出演していた日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」（日曜・後７時）の降板を表明した。

「私自身そしてＴＯＫＩＯというグループは、鉄腕ＤＡＳＨに育てていただいたといっても過言ではなく」と番組への愛着や日本テレビへの感謝を強調。「日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました」として、降板する意向を報告した。

「楽しく、そして優しい鉄腕ＤＡＳＨを作り続けていただけることを切に願っております」「松岡昌宏も鉄腕ＤＡＳＨで培った経験を大切に、これからも精進してまいります」と自身の抱負と共に番組へのエールも送った。

◆コメント全文

私、松岡昌宏は、約３０年にわたって出演させていただいた日本テレビ「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました。

これまでご一緒させていただいたたくさんの出演者やゲストの方々、番組制作スタッフの皆様やスポンサー各社、そして福島県をはじめとした番組制作にご協力いただいた地域の皆様、さらには番組をご覧いただいた視聴者やファンの皆様からたくさんの応援や励ましをいただいたことに、心から感謝しております。

私自身そしてＴＯＫＩＯというグループは、鉄腕ＤＡＳＨに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません。先日、日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました。

これからも私は鉄腕ＤＡＳＨを応援させていただきます。日本テレビ様には素晴らしいキャストと番組制作関係者の想いやアイデア、そして番組に関係する皆様の安全と権利に十分にご配慮いただきながら、楽しく、そして優しい鉄腕ＤＡＳＨを作り続けていただけることを切に願っております。

そして松岡昌宏も鉄腕ＤＡＳＨで培った経験を大切に、これからも精進してまいります。引き続き応援してやって下さい。