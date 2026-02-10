韓国発グローバルスキンケアブランド「アヌア（Anua）」が、ダーマライン「ビタミンシリーズ」から、「ビタC トーンアップ サンクリーム」（SPF50+・PA++++、50mL 1980円）と「ビタC サンスクリーン UVスティック」（SPF50+・PA++++、19g 1485円）を2月13日に発売する。

ビタCトーンアップサンクリームは、同ブランドの人気美容液「ビタミン10 PORESTRIX セラム」に着想。ピュアビタミンやビタミンC誘導体を含む4種のビタミン成分と、ナイアシンアミドやグルタチオンなどの整肌成分を組み合わせたフォーミュラが、日中の肌をすこやかに整え明るくクリアな印象へ導く。あわせてブランド独自のリポソーム技術ANUA MELA-LIPO 4を採用。ビタミン成分を効率的に届ける設計でありながら、肌への刺激にも配慮した処方バランスを追求した。

ビタC サンスクリーン UVスティックは、ビタミン美容液発想のサンスティック。重ね塗りしても重たさを感じにくい軽やかでひんやりとしたテクスチャーで、皮脂が気になりやすい季節でもさらっと快適な仕上がりをキープする。フォーミュラには、10種のヒアルロン酸と独自の整肌成分ANUA PORESTRIXを配合。毛穴が目立ちにくく、うるおいに満ちた肌印象へ導く。

