¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·úÀß¤ò3Ç¯´ÖÄä»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£µÄ²ñ¤¬È¯É½
µÞÁý¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·úÀß¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò²Ô¤°Ë¡°Æ¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£µÄ²ñ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎË¡°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢¿·µ¬¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·úÀß¤¬3Ç¯´Ö¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
NY State Senate Bill 2025-S9144
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2025/S9144
New York Democrats push for data center construction ban
https://www.news10.com/capitol/new-york-data-center-moratorium/
New York Democrats propose sweeping pause on data center construction - POLITICO
https://www.politico.com/news/2026/02/06/new-york-democrats-propose-sweeping-pause-on-data-center-construction-00768090
Ì±¼çÅÞ¤Î¥ê¥º¡¦¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼µÄ°÷¤é¤¬Äó½Ð¤·¤¿Ë¡°Æ¡ÖS9144¡×¤Ï¡¢½£À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¸·³Ê¤Ê¿³ºº¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢½£À¯ÉÜ¤Þ¤¿¤ÏÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¿·µ¬¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Îµö²ÄÈ¯¹Ô¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3Ç¯90Æü´Ö¡¢20¥á¥¬¥ï¥Ã¥È°Ê¾å¤ÎÅÅÎÏ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿»ÜÀß¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£´Ä¶ÊÝÁ´¶É¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ö¿å»ÈÍÑÎÌ¡×¡Ö²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¡×¡ÖÁû²»¸ø³²¡×¡ÖÅÅµ¤ÎÁ¶â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬´Ä¶¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¤òÄ´ºº¤·¡¢¿·¤¿¤Êµ¬À©¤òºöÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÝ¸Â¤Ê¤¯³«È¯¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¡¢¸½¾õ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¬À©¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò²Ô¤°¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜË¡°Æ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼µÄ°÷¤Ï¡Öº£¤³¤½°ì»þÄä»ß¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÀ¯ºö¤òºöÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢AI¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼ÒÍøÍÑ¼Ô¤Ëµð³Û¤ÎÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤µ¤»¤ë»öÂÖ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼µÄ°÷¤é¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌ¤Î56¡ó¤¬²½ÀÐÇ³ÎÁÍ³Íè¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê48¡ó¹â¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¸½ºß¤Î³«È¯¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯´ÖºÇÂç500Ëü¥È¥ó¤ÎÅÅ»ÒÇÑ´þÊª¤¬È¯À¸¤·¡¢½£¤Îµ¤¸õÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¶¼¤«¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤ÏAI¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ËÄÂç¤ÊÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç¤ÏÌ±¼çÅÞ¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥·¥ã¥Ô¥íÃÎ»ö¤¬¶È³¦Í¶Ã×¤òÀ¼¹â¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤«¤é½»Ì±¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Êµ¬À©¤òÄó°Æ¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥í¥ó¡¦¥Ç¥µ¥ó¥Æ¥£¥¹ÃÎ»ö¤âµ¬À©°Æ¤òÄó¼¨¤·¡¢¥Ð¡¼¥â¥ó¥È½£¤Î¥Ð¡¼¥Ë¡¼¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¾å±¡µÄ°÷¤âÁ´¹ñÅª¤Ê¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à(°ì»þÄä»ß)¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥·¡¼¡¦¥Û¡¼¥¯¥ëÃÎ»ö¤¬½»Ì±¤ÎÉéÃ´Áý¤òËÉ¤°¤¿¤á¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¼«²ÈÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÄÉ²ÃÈñÍÑÉéÃ´¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢AI¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò½Å»ë¤·¡¢Âç³Ø¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëAI¸¦µæ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·úÀß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·úÀß¤Î°ì»þÄä»ßÁ¼ÃÖ¤Ï¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¡¢¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£¡¢¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¡¢¥Ð¡¼¥â¥ó¥È½£¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ä»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï2026Ç¯2·î3Æü¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿·Àß¤Þ¤¿¤Ï·úÀß¤òºÇÂç12¤«·î´ÖÄä»ß¤¹¤ë·èµÄ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£