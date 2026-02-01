プレミアリーグ 25/26の第25節 バーンリーとウェストハムの試合が、2月8日00:00にターフ・ムーアにて行われた。

バーンリーはジアン・フレミング（MF）、レスリー・ウゴチュク（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、カラム・ウィルソン（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ウェストハムのマテウス・フェルナンデス（MF）のアシストからクライセンチオ・サマービル（FW）がゴールを決めてウェストハムが先制。

さらに26分ウェストハムが追加点。エルハッジ・ディウフ（DF）のアシストからバレンティン・カステジャーノス（FW）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがここで前半が終了。0-2とウェストハムがリードしてハーフタイムを迎えた。

以降は試合は動かず、ウェストハムが0-2で勝利した。

なお、バーンリーは24分にフロレンティーノ・ルイス（MF）、76分にバシール・ハンフリーズ（DF）、84分にジョシュ・ローレント（MF）に、またウェストハムは41分にエルハッジ・ディウフ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 02:10:19 更新