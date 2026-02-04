女優の浜辺美波が、2月3日放送の『バナナサンド』（TBS系）に出演。そこで明かされた衝撃の“足腰年齢”に、心配の声があがっている。

「6日に公開される映画『ほどなく、お別れです』で、Snow Manの目黒蓮さんとダブル主演を務める浜辺さんはこの日、映画で共演する永作博美さんと番組に出演しました」（芸能担当記者）

2人は絶品グルメをかけたゲーム対決に挑戦するも、浜辺は敗北。その後、永作の提案で、ある作品の撮影現場で盛り上がったという“体幹テスト”に臨むことになった。

「椅子に座った状態で、手を胸でクロスさせ、片足の反動を使わず立ち上がれるかどうかで“足腰年齢”を測るテストです。

40cmの椅子から立ち上がれた場合は、40〜70代前半女性の平均値。さらに30cmでできたら、20〜30代女性の平均値とされています」（同前）

トップバッターの永作は40cmをクリアしたが、30cmは失敗。MCのサンドウィッチマン・富澤たけし、バナナマン・日村勇紀も苦戦した。そして、25歳の浜辺の番がまわってきた。

「40cmの椅子から立ち上がろうとするも、まったく動かず『えっ、ちょっと待って。そんな……ちょっと待って!』と動揺。サンドウィッチマンの伊達みきおさんは『やばい、やばい、やばい。70代だよ』、富澤さんも『日村さんと同じ……』とツッコミを入れていました」（同前）

靴を脱いで再挑戦するも、結果は同じ。浜辺は口元を押さえ絶句し、永作も「ひぇー!」と声をあげていた。

Xでは

《浜辺美波痩せすぎて筋肉全くないのでは。。》

《浜辺美波細すぎないか?》

といった指摘が相次いでいる。

「彼女の足腰年齢は、40〜70代前半の女性のレベル以下ということになります。最近は激やせを指摘されることも多く、年齢に比べ、筋肉量の少なさが影響している可能性もあります」（前出・芸能担当記者）

もっとも、本人も自覚はあるようだ。

「2022年10月に配信された、雑誌『ar（アール）』のwebマガジン『ar web（アールウェブ）』のインタビューでは、コンプレックスについて『長さも筋肉もない脚は、あまり出したくないパーツ。学生時代もハイソックス派でした』と回答しています。

ほかにも、過去のインタビューでは、美ボディを維持するため筋膜リリースや腹筋トレーニングに取り組んでいると明かしていますが、脚の筋肉メンテナンスについては、なかなか追いついていないようです」

2021年にはその美しさが評価され、「VOCEベストコスメアワード」の“最も美しい人”に選ばれている浜辺。美と健康は表裏一体だけに、トレーニングが求められそうだ。